Impacto menor. El presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, dio a conocer que en el organismo encontraron dos mecanismos que permitirán que el aumento que se fijará esta semana sea inferior al que en realidad correspondería.

Ayer se conoció que el "tarifazo" eléctrico tan temido que se avecinaba para las facturas de luz de San Juan no será tal, y si bien causó alivio entre el empresariado, la mayoría volvió a la carga con el reclamo de quitar los costos "extras" que cobran los municipios en las boletas.



Industriales y productores que tienen un alto consumo eléctrico destacaron la buena noticia que dio a conocer ayer el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), pero insistieron que el gran aumento tarifario lo aplicó y seguirá aplicando la Nación, y que los porcentajes que calculan las comunas para cobrar las tasas y contribuciones toman como base esas subas exorbitantes. El tema saltó nuevamente al tapete ayer después que el presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, anticipó que su equipo técnico-legal encontró dos mecanismos que permitirán que el aumento que se debe establecer esta semana para el servicio de redes de la distribuidora eléctrica sea sensiblemente inferior al que en realidad correspondería después de la fuerte devaluación y salto del dólar de mayo pasado. "El incremento tarifario va a ser muy pequeño, de un dígito; muy chico", aseguró el funcionario. Uno de los factores que tirarán a la baja la tarifa es el volumen de la demanda esperada para el semestre: se comprobó que en abril de 2017 la transportista Distrocuyo implementó un cambio técnico que causó un cálculo erróneo todo este tiempo. Se subvaluó la demanda potencial en San Juan y eso llevó a aumentar la tarifa que se le cobró a los usuarios. "Se revisó, y ese excedente hay que devolverlo con intereses a los usuarios; y se aplicará ahora", dijo el funcionario. Otro aspecto que le impondrá el EPRE a Energía San Juan para lograr una tarifa menor es la normativa nacional que desde el año pasado permite a las empresas indexar por inflación sus balances. Antes, como no lo podían hacer, las firmas descontaban una depreciación menor de sus activos y el EPRE debía considerar así una valuación mayor para el calculo tarifario que iba en detrimento del usuario. Este punto es el más álgido y el que más dinero pone en juego, según Rivera Prudencio, aunque se negó a dar cifras. El porcentaje final se definirá hoy en la audiencia de la Quinta Revisión Tarifaria Extraordinaria del quinquenio 2016/2021 y en el EPRE esperan encontrar una fuerte resistencia por parte de la empresa Energía San Juan. El sector privado en forma unánime recibió con alivio la novedad (ver testimonios). Pero al menos tres de cinco sectores consultados insistieron en quitar o reducir los porcentajes de tasas de alumbrado y contribución municipal de la boleta de luz. Hugo Goransky, desde la Unión Industrial propuso una suspensión temporal de los mismos hasta que la economía se recupere. Horacio Ripalta, entre los bodegueros, instó al sector político a instrumentar esa quita o reducción, ya que no es ámbito del EPRE ni de las audiencias publicas tarifarias. El viñatero Rubén Gómez consideró "urgente" atender el reclamo, ya que hay productores que están abandonado el riego por goteo al no poder afrontar las subas eléctricas.

LAS OPINIONES

"Pedimos que los intendentes tengan en cuenta la problemática local y contemplen los porcentajes que se cobran en la factura eléctrica. Quizá una suspensión temporal hasta vislumbrar una economía distinta en el país".

Hugo Goransky Pte. Unión Industrial SJ

"Cada municipio tiene potestad de fijar un porcentaje, pero hay que insistir en que se quiten los costos municipales de la derecha de la boleta. Los aumentos nacionales son los de mayor impacto y estos costos se calculan sobre estos".



Rubén Gómez - A. Viñateros Indep.

"El único problema es que se siguen colgando costos extras a la boleta de la luz, sobre todo de los municipios, y eso sigue siendo malo, pero no es un tema que pueda tratar el EPRE ni en las audiencias".



Horacio Ripalta - E. bodeguero

"La situación para el comercio minorista hoy es muy preocupante y todo nos sirve. Si este tipo de incremento va a ser muy chico es muy importante porque los costos energéticos en el comercio son altos".

Hermes Rodríguez - Pte. Cámara de Comercio

"En San Juan, por el clima y con la tecnificación del riego agrícola que hay tenemos una alta demanda energética y luego de los incrementos nacionales, creo que el sector no podría soportar otros más".



Rolando Pérez, viñatero del CPEC.

El último ajuste



5 por ciento rondó en promedio el último aumento de la tarifa de la electricidad dispuesto en San Juan en la última audiencia pública -la cuarta del quinquenio 2016-2021- realizada el pasado 21 de diciembre de 2017.