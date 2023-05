Luego de la cifra de inflación que dio a conocer hoy el Indec –8,4% en abril y un acumulado del 108,8% en el último año–, la más alta desde abril de 2002, el ministro de Economía Sergio Massa y buena parte del gabinete de funcionarios del Palacio de Hacienda, preparan una serie de medidas para intentar contener la suba de precios.

El paquete de anuncios se haría con una serie de medidas que se comunicarán a lo largo del fin de semana. No hay más datos al respecto, pero Massa y su “mesa chica” se reunieron hoy luego del acto de la última soldadura del Gasoducto Néstor Kirchner, donde participó en una videoconferencia en la que también habló el presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, hubo versiones de que ambos estaban reunidos esta tarde en Olivos. La versión fue desmentida categóricamente desde el entorno del tigrense. En el quinto piso de Economía se reunieron el ministro; su vice, Gabriel Rubinstein; su jefe de gabinete, Leonardo Madcur; y el vicepresidente segundo del BCRA, Lisandro Cleri, entre otros funcionarios. Ese equipo define una serie de medidas que serán anunciadas entre sábado y domingo.

Quien dio una pista anticipada fue José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria. “Todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Sergio Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. De la Argentina real nos estamos ocupando todos los días”, dijo el “Vasco” este mediodía en una entrevista radial.

La cifra de abril

Como se dijo, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundió hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. El resultado fue del 8,4% el mes pasado (el más alto desde abril del 2002) y del 108,8% en el último año. En el primer cuatrimestre, acumuló una suba del 32%.

Una serie de rubros superaron el promedio del mes pasado: 10,8% las vestimentas, 10,1% los alimentos, 9,9% los restaurantes y 8,6% equipamiento y mantenimiento del hogar.

En el último año, el promedio del 108,8% fue superado por los restaurantes con el 126%, vestimenta con 120%, alimentos y bebidas no alcohólicas 115%,bebidas alcohólicas 114% y equipamiento para el hogar 111%.

Sergio Massa, Flavia Royon y Alberto Fernández, en la pantalla, en la videoconferencia de esta tarde por el Gasoducto Néstor Kirchner

Al respecto, desde la secretaría de Política Económica que comanda Rubinstein aseguraron que “abril volvió a presentar un dato de inflación sumamente elevado” y hablaron del impacto de la “intranquilidad cambiaria”.

El comunicado destacó: “Abril volvió a presentar un dato de inflación sumamente elevado. Como aspectos particulares, cabe mencionar aumentos en bienes estacionales, como verduras (20,5%) e indumentaria (10,8%), ambos componentes que ya habían traccionado los precios en el mes anterior. Si bien algunos componentes del IPC Núcleo mostraron una importante desaceleración respecto de los elevados niveles de marzo, tal como la carne vacuna (2,7%), otros componentes mantienen dinámicas aceleradas, como la carne avisar (26,4%), lácteos (11,1%), azúcar (10,6%) y pan y cereales (8,5%). Percibimos también que la intranquilidad cambiaria en los mercados del dólar financiero, en la última parte del mes, impulsó subas de precios preventivas en muchos productos y servicios de nuestra economía. Esto requerirá redoblar esfuerzos desde la macroeconomía, para poder concretar políticas que permitan mejorar las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria, como así también robustecer la política de ingresos, todo ello a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra la inflación”.