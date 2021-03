A medida que el país va dejando atrás la fuerte recesión del año pasado causada por la pandemia, van mejorando paulatinamente las expectativas del mercado respecto a variables fundamentales de la macro, como el dólar, la inflación y el PBI.

Esto se observó explícitamente este viernes en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difunde el Banco Central, donde los analistas recortaron su pronóstico de inflación a menos del 50%, mejoraron su estimación de crecimiento para 2021, arriba del 6%, y rebajaron sustancialmente el cálculo para el tipo de cambio para fines de diciembre.

Qué inflación espera el mercado para 2021

Los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para diciembre de 2021 se ubicará en 48,1% i.a., disminuyendo en 1,9 p.p. respecto de los pronósticos provistos a fines del mes anterior (50,0% i.a.).

Por su parte, quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 45,5% i.a., esto es 2,6 p.p. inferior a lo que surge de la mediana con la totalidad de los participantes, aunque 0,6 p.p. por encima de lo proyectado por ese conjunto de pronosticadores en la encuesta previa.

Para enero, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3,9% mensual, esto es 0,2 p.p. menor al dato observado en dicho mes. Para febrero, la mediana de las estimaciones se ubicó en 3,5%, mismo valor que el promedio proyectado por el TOP-10. Para los meses siguientes los participantes proyectan una trayectoria generalmente descendente en la inflación mensual.

Cuánto crecerá el PBI en 2021, según el mercado

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,2% (0,7 p.p. de mayor expansión del PIB respecto al REM previo).

El TOP-10 de quienes mejor pronostican el crecimiento económico sugiere un aumento del PIB para 2021 en promedio de 6,4% (0,5 p.p. mayor que lo proyectado un mes atrás).

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el cuarto trimestre del año se redujo en 0,2 p.p. con relación a la encuesta previa hasta 4,5% s.e., dando continuidad a la recuperación evidenciada en el tercer trimestre (12,8% s.e.) tras el impacto de la pandemia en el segundo trimestre de 2020.

En tanto, los participantes del REM pronostican una disminución en el ritmo de crecimiento de la actividad para el primer trimestre de 2021 (1,1% s.e., superior en 0,4 p.p. con respecto a lo que esperaban a fines de enero) y para el segundo trimestre de 2021 (0,3% s.e., esto es 0,1 p.p. menor a lo proyectado en el último relevamiento).

A cuánto estará el dólar a fin de año, de acuerdo al mercado

Los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $118,60 por dólar en diciembre 2021 (-$6,40 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $163,65 por dólar a fines de 2022.

Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcanzaría $116,54/US$.

Tasas

Para marzo de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,20%,verificándose correcciones a la baja en todos los pronósticos relevados respecto de la encuesta previa.

Se evidencia una tendencia creciente de las previsiones mensuales y hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 36,05% (195 p.b. menor que la prevista en el último REM). En tanto, quienes mejor pronostican para el corto plazo la tasa de interés prevén en promedio que la misma se ubique en 36,49% a fines de 2021 (-132 p.b. con relación al relevamiento previo).

Exportaciones e importaciones

-En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascendería a US$ 61.550 millones, incrementándose en US$ 767 millones con relación al último REM y US$ 6.666 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones del año 2021 se ubicaría en US$ 49.200 millones, esto es US$ 670 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 6.846 millones mayor que el dato evidenciado en el último año (US$ 42.354 millones).

Desocupación

-Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2020 sería de 11,5%, esto es 0,1 p.p. menor a lo previsto en la última encuesta. Para el primer trimestre de 2021, los pronósticos se redujeron 0,1 p.p. hasta 11,3%, mientras que los correspondientes al segundo trimestre disminuyeron 0,2 p.p. hasta 11,7%. En tanto, se prevé que la tasa descienda a 11,0% en el último trimestre de 2021 (sin cambios).

Déficit primario

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $1.645,0 miles de millones (acotándose en 83,0 miles de millones respecto del último REM) luego de registrarse un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020. Asimismo, prevén un déficit de $1.449,7 miles de millones para 2022.

El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos para esta variable indican un déficit proyectado de $1.674,6 miles de millones para 2021.