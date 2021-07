La compañía minera canadiense McEwen Mining Inc. anunció hoy que puso en marcha una operación de financiamiento privado, sin intermediarios, de hasta 8 millones de acciones ordinarias de su subsidiaria McEwen Copper Inc., por US$ 80 millones, para avanzar en el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan.



Rob McEwen, presidente y propietario principal de McEwen Mining, comprometió una orden de compra del 50% de la oferta a través de su corporación de inversión, Evanachan Limited, por US$ 40 millones, mientras el resto “está disponible para inversionistas acreditados calificados”.



Los Azules es un proyecto avanzado de exploración de pórfidos de cobre a gran escala ubicado en el “prolífico cinturón” metalífero de la Cordillera de los Andes, a 90 km al norte del proyecto El Pachón (de Glencore) y cerca de la frontera con Chile.



Con esta transacción, McEwen Copper tendrá una participación del 100% en Los Azules, además de la propiedad de exploración Elder Creek, situado en Nevada, Estados Unidos, sujeta al pago a McEwen Mining de regalías sobre ambos activos, precisó un comunicado difundido en Toronto.



La minera canadiense tiene la intención de buscar una cotización pública inicial dentro de los 12 meses posteriores al cierre de esta oferta.



“Las ganancias de la oferta serán utilizadas exclusivamente por McEwen Copper para hacer avanzar el proyecto Los Azules a un estudio de prefactibilidad y la construcción de una nueva carretera de acceso al proyecto durante todo el año”, indicó el comunicado.



El financiamiento permitirá también avanzar con la perforación de exploración en la mina sanjuanina y en Elder Creek, los permisos ambientales, las relaciones con la comunidad y para fines corporativos generales.



Rob McEwen, presidente y propietario principal, destacó la relevancia de la operación “debido al valor que debería liberar”.



Actualmente, admitió el empresario, “el mercado parece estar dando poco valor por nuestro depósito de cobre Los Azules, a pesar de su impresionante tamaño y economía robusta con los precios actuales del cobre”.



“Desafortunadamente, -agregó el ejecutivo-, la escala de los gastos de desarrollo del proyecto requeridos requeriría que McEwen Mining emitiera una gran cantidad de acciones adicionales, pero esta dilución de acciones no sería aceptable”.



En ese sentido, añadió McEwen, “al colocar nuestros activos de cobre, Los Azules y Elder Creek, en una sociedad cotizada centrada exclusivamente en el cobre, podemos crear un vehículo atractivo de inversión en cobre”.



El empresario consideró que de este modo se podrá “recaudar el dinero necesario para financiar el progreso hacia el rápido desarrollo de uno de los recursos de cobre más grandes del mundo”.



“Esperamos que McEwen Copper se compare muy favorablemente a otros desarrolladores de cobre de un solo activo”, remarcó por último.