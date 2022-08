Principalmente los inquilinos, pero también algunos propietarios, se están atrasando cada vez más en el pago de expensas al punto que en el último año la morosidad creció al 35%, cinco puntos porcentuales más que el promedio histórico tradicional. Ahora, con la quita de subsidios en los consumos eléctricos que decidió el gobierno nacional para los consorcios, las expensas van a subir 20% y se espera un fuerte aumento de la morosidad.

De acuerdo a datos de los administradores de consorcios proporcionados por la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, las expensas vienen subiendo mensualmente un promedio del 7% mensual, para poder hacer frente a los gastos comunes de aumentos del salario de porteros o seguridad de los consorcios, y de elementos de limpieza y mantenimiento. Pero ahora que se conoció que el gobierno nacional finalmente no incluyó a los consorcios en los beneficios y les quitará los subsidios a la energía, en esta provincia estiman que habrá que ajustar las expensas en un 20% al alza. Actualmente los valores de las expensas rondan entre un promedio de $5.000 para consorcios de unas 20 unidades u $8.000 para los más grandes, aunque por supuesto hay valores más bajos cuando son pocas casas y más altos cuando requieren dos o más empleados. Con la suba cada vecino deber afrontar subas de entre $1.000 y $1600 promedio.

'Es que los consumos comunitarios o expensas que pagan los consorcios, no son considerados gastos de usuarios residenciales porque figuran a nombre de una persona jurídica y eso va a implicar que las expensas estén aumentando un promedio de un 20% mínimo', dijo Mauricio Turell, presidente de la Cámara mencionada. Agregó que ese incremento responderá al consumo de energía en los espacios comunes de los consorcios tales como cocheras, iluminación de calles internas, funcionamiento de las bombas de agua y aspersores en los espacios verdes; independientemente del consumo particular en cada departamento o casa.

Esta situación tiene preocupados a todos, tanto inmobiliarias como inquilinos. 'Es una locura, yo lo denomino un tarifazo como lo que hizo Macri. Los aumentos van a venir por el lado de las expensas en los consorcios que están en orden, y en los que no, va a venir en la totalidad de la factura', se quejó Víctor Bazan, titular de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos. Al respecto, Bazan informó que hay consorcios que no están en orden, que están 'en negro' y tienen un solo medidor para todo el edificio o conjunto habitacional con un alto consumo eléctrico, sin que exista un medidor para cada unidad. 'Es injusto e ilegal porque hay usuarios que tienen un solo equipo de aire y otros que tienen varios y sin embargo, el monto se divide en partes iguales para todos. Cada departamento tiene que tener su propio medidor y a nombre de la persona que alquila, y ahí tal vez algún inquilino puede aspirar a la segmentación de tarifas y conservar el subsidio al menos en su hogar', indicó. Agregó además que la 'gran preocupación' del sector que representa esta no solo en las tarifas que impactarán en las expensas, sino también por seguir pagando la comisión inmobiliaria y por el encarecimiento al doble de los valores en los contratos de alquiler.

Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, señaló que entre sus asociados también existe preocupación por los aumentos de expensas desde que se enteraron que se iban a quitar los subsidios a los consorcios y se iban a medir de otra manera los consumos eléctricos. Agregó que su sector o se ha abocado estos días a asesorar y guiar a los inquilinos y propietarios a realizar la presentación para pedir el subsidio, al menos de los consumos domiciliarios.

Por su parte, Turell agregó que hay mucho enojo por las constantes subas que inciden en expensas y no ve una solución para abaratarlas ante la quita de subsidios.

Los gastos comunes

En la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria señalaron que la alta morosidad en expensas es un fenómeno de este año por el descontrol de los gastos comunes. Entre agosto de 2021 y 2022 la morosidad trepó 35%, cuando lo normal fue 30%. Los artículos de limpieza son un dolor de cabeza porque suben cada mes. Hoy por ejemplo, una escoba ronda los $800. A eso se suma que los empleados de consorcio tienen actualizaciones paritarias trimestrales. Ahora viene un bono de $140.000 en tres pagos, para septiembre, octubre y noviembre. Otro inconveniente son las roturas porque se pide un presupuesto y el trabajo se termina de realizar al mes siguiente cuando el precio ya varió, por lo que no se puede prever el gasto.