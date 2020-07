A pesar de que el volumen de ventas de combustibles en San Juan se viene recuperando de una caída drástica ocurrida durante la cuarentena obligatoria, aún están lejos de los valores previos a la pandemia. Según los últimos datos de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan (CECA) en base a la Secretaría de Energía de Nación, el volumen comercializado en mayo, tanto en naftas como en gasoil, por las estaciones de servicios locales alcanzó los 13.745,73 metros cúbicos (m3). Pese a haber repuntado un 37,78% en mayo frente a la caída que hubo en abril (9.976.27 m3 comercializados) que fue el mes de mayor cierre de la actividad económica provincial; el volumen de venta todavía está un 29,38% por abajo de lo que fue febrero. Aquel mes que fue el último normal antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio, se vendieron 19.462,99 m3. En estas cifras se computan tanto los volúmenes de naftas Premiun y Súper, como los dos tipos de gasoil (ver infografía). Al desagregar por tipo de combustible, se advierte que la nafta está aún un 34,46% debajo de los niveles de febrero, mientras que el gasoil en mejor situación está a un 25% de lo que se vendía en la prepandemia.

A nivel nacional el crecimiento es menor, porque entre marzo y abril subió un 23,3% el expendio de combustibles, y al comparar con febrero se observa que la caída todavía es del 35,5%. Analia Salguero, presidente de CECA, destacó que la actividad empezó a recuperar terreno con la flexibilización a la cuarentena que fue aplicando el gobierno en la provincia, a raíz de la buena situación sanitaria respecto al Covid-19. ""Tras el impacto inicial que provocó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la comercialización de combustibles (a partir del 20 de marzo) la venta cayó un 93%. Luego, semana a semana, con la apertura se viene recuperando entre un 15% o 20%", dijo la empresaria. Si bien la venta de combustible fue considerada un servicio esencial, y como tal estuvo exceptuada de cumplir las medidas de cuarentena para paliar el avance del Covid-19 y pudo seguir operando, la caída del resto de actividades impactó de lleno en el nivel de ventas. Aunque aún no están los datos de comercialización del mes de junio, Salguero calcula que a esta altura en que la provincia ya alcanzó un 98% de actividad podría faltar solo un 10% para alcanzar los niveles de venta de combustible prepandemia. ""Es que la escuela aún no funciona y la administración pública todavía no está al cien por ciento", indicó.

Con respecto a la región cuyana, la empresaria aseguró que San Juan fue la provincia que mejor se ha venido recuperando, por la situación de tener mayor apertura, ""Al estar más liberados, más vehículos circularon, incluso por el miedo, ya que la gente evita el transporte público y usa más su auto particular", dijo.

En la Cámara de Combustibles están preocupados por la política energética que adopte el gobierno a nivel nacional cuando pase la cuarentena. ""La pandemia hizo estragos en el sector petrolero. Es ahí donde está el primer problema, se cerraron muchos pozos y eso es menos petróleo. Tiene un gran desafío el gobierno ahí", señaló Salguero. Agregó que el "eterno" problema del rubro es que hay mucha improvisación y que el sector requiere tener un proyecto energético que sea superador a un período presidencial. ""Congelar precios puede ser un paliativo, pero ya estuvo demostrado que no funcionó en un contexto inflacionario", añadió la empresaria, quien se mostró expectante de las decisiones que se tomen desde el Gobierno nacional para el normal funcionamiento y correcto abastecimiento en el rubro.