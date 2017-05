El titular de AFIP, Alberto Abad (en la cabecera), escuchó los pedidos de los comercios que transmitieron los directivos de CAME, el martes pasado.

Tras el pedido realizado por los comerciantes de San Juan y otras provincias, canalizado a través de la CAME; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá la lupa sobre las fallas de conectividad que sufren algunas ciudades y no se descarta que al menos en esas zonas se postergue la resolución que establece la obligatoriedad del uso del posnet.

En San Juan sería un alivio para comercios ubicados en al menos 15 de los 19 departamentos, según denunció hace poco la Cámara de Comercio de San Juan. ‘’Es un tema que AFIP se comprometió a analizar’’, dijo Guillermo Cabrera, el representante local de CAME, quien ayer viajo a Buenos Aires a interiorizarse de los resultados de una reunión con AFIP. El martes, una delegación de CAME, encabezada por su presidente, Fabian Tarrío, se reunió con el titular de la AFIP, Alberto Abad, para transmitirle la preocupación de los comerciantes por el uso obligatorio de posnet. También se analizaron temas relativos a beneficios impositivos y de cargas fiscales para provincias fronterizas a países más competitivos como Chile, a raíz de la caída de ventas.



El uso obligatorio de posnet está siendo implementada por etapas y hasta el 1 de mayo tenían tiempo de instalarlo todos los comercios que facturaran desde $4 millones al año, en tanto que a fin de mes vence el plazo para los que venden hasta $1 millón y luego el 30 de junio es el turno de los más chicos. Pero las fallas de conectividad o la ausencia total de las misma que afecta a gran parte de San Juan motivó al sector comercial a elevar la queja a la Nación, porque el incumplimiento prevé multas de hasta $3.000 y clausuras.



Vicente Lourenzo, secretario de Finanzas de CAME y quien participó en la cita con Abad, dijo ayer a DIARIO DE CUYO que ‘’todo va a quedar pendiente hasta que CAME eleve un detalle pormenorizado de los problemas, área por área. Por ejemplo, si en determinadas ciudades hay problemas de conectividad puntual, la AFIP se va a encargar primero de no sancionar, y segundo de tener contacto con la Secretaría de Comunicaciones de la provincia para mejorar esa situación de conectividad’’, explicó Lourenzo. Agregó que CAME se va a encargar de transmitir las dificultadas, a través de sus delegaciones en el interior, aunque ya ha pasado un listado preliminar de ciudades en problemas. En ese sentido, Abad anunció que la AFIP tomará contacto con las entidades de CAME en dichos distritos, a fin de analizar soluciones conjuntas.

OTROS PEDIDOS



La caída de ventas (ver recuadro) que sufren comercios ubicados en zonas limítrofes a Chile y Paraguay también impulsó a solicitar ante AFIP beneficios impositivos, pero estos tuvieron resultados dispares.



Por ejemplo, se discutió con Abad la posibilidad de que comercios de provincias como San Juan o Mendoza reciban una devolución del IVA de entre el 38 (en capital) y 42% (en el interior). Ese tema en particular quedó relegado exclusivamente al Senado, donde debe tratarse la reglamentación del articulo 10 de la Ley Pyme, que concede beneficios fiscales a provincias fronterizas que ven afectada su competitividad. Ese aspecto está siendo impulsado por el senador sanjuanino Roberto Basualdo.



Otro pedido fue la reducción de la carga tributaria sobre comercios y pymes, algo difícil en momentos donde hay déficit fiscal en el país. La salida sería aumentar la base imponible y que paguen más contribuyentes para que se puedan bajar los impuestos.



Caída de ventas e impuestos

Hace poco la Came reveló que las compras minoristas que hicieron los turistas argentinos el año pasado en el vecino país ascendieron a los U$S 830 millones, o sea, poco más de 13.164 millones de pesos. La cifra, que sólo tiene en cuenta las operaciones con tarjetas de crédito y débito, sin contabilizar los pagos en efectivo, es un 20% superior a lo que entró por la balanza comercial formal, que sumó U$S 689 millones (unos 10.900 millones de pesos).

Eso ocurre porque miles de argentinos decidieron cruzar a Chile (en otras provincias, a Paraguay y Bolivia) en busca de precios hasta un 50 más bajos en artículos de electrónica, indumentaria o calzado. De este lado de la cordillera la caída de ventas se sigue acentuando e incluso en Mendoza ya se produjeron cierres de comercios. Para buscar soluciones, la Came junto con las cámaras de Comercio de Salta, Formosa, San Juan, Mendoza y Jujuy resolvieron trabajar con el senador Roberto Basualdo, titular de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara alta, para introducir medidas en la reglamentación de la Ley Pyme. La esperanza está puesta en reducir algunos puntos del IVA para las provincias fronterizas y bajar los aportes patronales, entre otras.



Día del Padre La celebración de los papás no se moverá de fecha. Si bien los comercios habían pedido cambiarlo para que un feriado no afecte las ventas, la Nación informó que será el 17 de junio, y que el lunes 18 será laborable, y que no se trasladará el feriado del 20.