A través de una unidad específica de la petrolera estatal YPF, denominada Compañía de Inversiones Mineras SA (CIMSA), en el Gobierno nacional no descartan realizar tareas de exploración en las provincias argentinas, por ejemplo en San Juan, en búsqueda de minerales para ser explotados. Incluso podría ser en asociación con los gobiernos provinciales, porque en el caso local existe el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, un organismo encargado de la concesión de las áreas mineras, según adelantó ayer el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

"Es una idea, todavía hay que avanzar en cómo se podría hacer", dijo ayer el funcionario nacional. Hensel fue consultado a raíz de la publicación en el portal IProfesional de una noticia que daba cuenta de la intención de que YPF pueda participar en la explotación de proyectos mineros de oro, cobre, litio y plata en el país. Ahora el secretario le sumó la posibilidad incluso de que la petrolera incursione en exploración, dado que no tiene áreas mineras adjudicadas. Y en San Juan es el IPEEM el organismo encargado de esa tarea, con llamados periódicos a licitación de interesados. "Pensamos que puede ser un buen instrumento. YPF puede ser un buen aliado del sector privado, porque tiene experiencia en exploración, podría tomar algunas áreas y explorar. Es un tema que está en una etapa inicial, en virtud de que en la empresa estatal hay un área minera", dijo Hensel.

En el caso de que avance la propuesta, no será la primera vez que el sector estatal se asocia con los privados para explotar un yacimiento. Un antecedente es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una empresa minera interestatal, en la que participan la Secretaría de Energía de la Nación, el Gobierno de Catamarca y empresas privadas.

En este caso, la propuesta de Hensel, quien ya tuvo una charla con Guillermo Nielsen, titular de YPF, es que la petrolera se pueda asociar con empresas privadas, que incluyo ya están explotando yacimientos en distintos lugares del país, para avanzar en la tarea. "Estamos hablando de que la petrolera pueda asociarse con privados. Y poder utilizar la gran experiencia que tiene YPF".

Una de las cuestiones a definir, en el caso de que avance la iniciativa, es de dónde saldría la financiación para los proyectos. "No está definido, no sabemos todavía. Pero hay que tener en cuenta que YPF es una empresa que cotiza en bolsa a nivel mundial, cumple con estándares internacionales, de modo que no habría que empezar de cero. Además, participa en el mercado de capitales".

CIMSA, que podría ampliar su actividad a partir de la nueva propuesta, es una unidad de la petrolera que ya controla un entramado de canteras con las que provee de arena silícea a las compañías que hacen "fracking" en la cuenca de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. Pero ahora la intención es que amplíe su actividad.

Con relación a los minerales sobre los cuales haría foco con la intervención del área minera de la compañía estatal, se habla cobre, litio, oro, plata, molibdeno. En el caso de San Juan hay varios proyectos en exploración de cobre, oro y plata. Y en explotación de oro se encuentra Veladero, ubicada en Iglesia.

Hensel hizo hincapié en que se trata de una idea que está en desarrollo, y que recién lo ha empezado a conversar con Nielsen. "Pero todavía falta mucho para avanzar", dijo el funcionario. Uno de los aspectos determinantes será el dinero. "Hacen falta millones de dólares de financiamiento", dijo, y aclaró que todavía no está definido de dónde podrían salir los recursos. En ese tema hizo referencia a la imagen internacional de la petrolera.

Otro de los aspectos que no está definido es si la división de YPF competirá en licitaciones de áreas mineras en solitario o iniciará sus movimientos ya en modalidad joint venture. Se trata de una asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas.

Por lo pronto, Hensel dijo que va a retomar las charlas con Nielsen para avanzar en la iniciativa.

CON ACADÉMICOS

Hensel participó de un encuentro virtual con miembros de la Red de Académicos por el Desarrollo Sustentable y la Minería, un grupo interdisciplinario de profesionales e investigadores de distintas universidades e institutos nacionales, que promueven el diálogo y el debate sobre cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La red está integrada por biólogos, médicos infectólogos y toxicólogos, politólogos, geólogos, abogados, sociólogos, geógrafos, contadores, periodistas, ingenieros hidráulicos, de Minas, Ambientales y Químicos, entre otros.