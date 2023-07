La negociación salarial entre el Ejecutivo y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET quedó empantanada. Si bien hubo una respuesta de Nación sobre el Salario Mínimo Docente Nacional Garantizado, no hubo acuerdo por su valor y su impacto en el Salario Neto Docente Provincial Garantizado (SNDPG). Bajo ese marco, el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, hizo dos ofertas, las que fueron rechazadas: "Establecer un sueldo mínimo de 214.500 pesos a partir de agosto o, alternativamente, establecer un salario neto (de bolsillo) escalonado por antigüedad". Para los sindicatos, ambas propuestas implicaban convertir los 214.500 pesos en un "techo salarial" porque genera "un achatamiento mayor en la pirámide" e, incluso, "produciendo la universalización del salario docente". Esto es, que la mayoría de los maestros cobren lo mismo, independientemente del cargo, antigüedad y radio que tienen. Así, solicitaron que, "dentro del plazo de 48 horas (mañana), proponga" una nueva oferta que implique el pase gradual al valor índice de una suma que hoy es no remunerativa y no bonificable. Además, que el 10 por ciento de suba prevista para septiembre se adelante a julio. También agregaron un ultimátum: "Vencido el plazo o denegada la petición, las partes quedan libradas para accionar según corresponda". López confirmó que la de mañana "será la última oferta".

La respuesta será comunicada por escrito, al igual que la decisión de los gremios de aceptarla o no. Esta última se espera antes del viernes, luego de una asamblea de delegados y plenario. Lo que es casi un hecho es que la suba del 10 por ciento prevista para septiembre será adelantada a agosto, dijo la ministra de Hacienda.

La cifra de 214.500 pesos surge de lo que definió la paritaria nacional como el salario inicial desde julio. La cartera que conduce Jaime Perczyk dispuso un mínimo de 165.000 pesos y los gremios sanjuaninos entienden que ese es el valor que se tiene que tener en cuenta para sumarle el 30 por ciento y definir el SNDPG. El Ejecutivo considera que el mínimo nacional es menor y más cercano a 145 mil, por lo que el compromiso se cumple con los 180 mil pesos que, desde marzo, comenzó a liquidar por un reclamo de docentes autoconvocados.

Ahora, los referentes gremiales sostienen que, al establecer que un maestro no cobrará menos de 214.500 pesos, habrá más docentes en iguales condiciones, ya que, "aquel que recién se inicia cobrará lo mismo que alguien con hasta 20 años de antigüedad o hasta un directivo", indicaron (ver protagonistas).

Sobre la propuesta, López dijo que lo que se busca es "garantizar 214.500 pesos para todos los docentes que hoy no alcancen ese neto (valor de bolsillo)". Además, sobre la queja de que la pirámide salarial no se mantiene, indicó que "el año pasado se trabajó en la grilla salarial, no sólo en la recuperación del salario, sino también en mantener la pirámide. Si se ven los salarios brutos, en todos los escalafones se respeta y se mantiene la pirámide. Lo único que intentamos es que los salarios de menores ingresos puedan tener un poco más de salario neto en los bolsillos".

También remarcó que "esta es una instancia que implicaba revisar el cumplimiento del acuerdo salarial de marzo, que se definió en un 71,1 por ciento, y que, seguramente, se va a lograr desde agosto. Desde ahí y en adelante, se aplicará un índice de actualización que mantiene los salarios un 5 por ciento por arriba de la inflación".

PROTAGONISTAS

> Patricia Quiroga - Sec. Gral. de UDAP

"Esperamos la respuesta a lo que hemos planteado que es que se incorporen montos al valor índice. Ellos buscan llegar a 214.500 pesos con sumas no remunerativas y no bonificables y es justo eso lo que no queremos porque se achata la pirámide, más de lo que está ahora".

> Lucio Vázquez - Sec. Gral. de UDA

"La interpretación técnica de lo que dice la paritaria nacional hace que esto termine así. Nosotros queremos que el Código G33 pase paulatinamente a integrar el básico y el adelantamiento del tramos del 10 por ciento de septiembre a julio. La ministra dijo agosto, pero nosotros lo solicitamos a julio".

> Daniel Quiroga - Sec. Gral. de AMET

"No aceptamos los 214.500 pesos porque es achatar mucho más la pirámide Lo que pedimos es mantener una escala salarial por antigüedad, incorporando el ítem G33, de unos 30 mil pesos, al básico. El gobierno nos ha dicho que no, porque no puede comprometer las arcas".