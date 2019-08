Sin un piso a la vista, las acciones y los bonos argentinos sucumbieron nuevamente este martes como reacción a una drástica postura de la oposición política ante una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que agitó aún más a una convulsionada plaza tras el resultado en las elecciones primarias de este mes y sus derivaciones.

Con desplomes de hasta casi 12% en acciones, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdió un 4,7%, a 24.622,47 unidades, niveles similares a los de agosto pasado.

Hay papeles que ya han retrocedido a precios similares a los de la crisis argentina del 2002.

En lo que respecta a este martes, los peores descensos los anotaron los papeles de Transportadora de Gas del Norte (-11,9%); Mirgor (-11,1%); Transener (-10,5%); Supervielle (-9,3%); y Central Puerto (-8,4%).

Los activos cayeron fuerte frente a un generalizado desarme de posiciones por parte de inversores temerosos ante un nuevo aumento del riesgo país, al tiempo que continuó la huída de pesos al dólar pese a una inyección récord de fondos por parte del banco central (BCRA).

El lunes, en un comunicado, el partido de Alberto Fernández culpó al Gobierno del presidente Mauricio Macri y al FMI por los problemas económicos que enfrenta Argentina. El texto fue difundido tras un encuentro de Fernández y sus economistas con una misión del organismo.

"La declaración de Alberto Fernández posterior a la reunión con el FMI claramente no le gustó al mercado", dijo Gabriel Zelpo, economista de la consultora Seido. "No sale de su juego político planteando medidas que no favorecen el clima en los mercados en medio de una situación crítica", agregó.

"El mercado está desbordado (...) Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona al tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del banco central con la inyección de dólares. El descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país", dijo un agente de la banca privada extranjera.

La amplia ventaja que obtuvo Fernández en las elecciones primarias del 11 de agosto desató un colapso del mercado financiero por el temor a que bajo su posible mandato se retome una mayor intervención del Estado en la economía.

Algunos inversores esperaban que después de sus cuestionamientos previos a la política económica de Macri y al FMI, Fernández moderaría su tono en un momento crucial en el que el Fondo evalúa la marcha de la economía para determinar si gira o no un desembolso de 5.400 millones de dólares al país.

Pero el último comunicado del Frente de Todos cayó como un baldazo de agua fría. "La retórica utilizada por Fernández luego de la reunión con el FMI hace que el mercado descuente una reestructuración o 're-perfilamiento' de la deuda", dijo Martín Salvo, gerente de cartera de Industrial Asset Management (IAM).