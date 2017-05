

Para quien viene de afuera de la provincia a lo mejor no le llama la atención encontrarse con un gran pulmón verde que circunda la ciudad, pero lo que no saben es el esfuerzo que significa mantenerlo en ese estado. Para que siga así, el Gobierno provincial llamó a licitación para cuidar los espacios sembrados y la limpieza de la Avenida de Circunvalación, incluido el Acceso Sur, y ofreció pagar 106,4 millones de pesos, repartidos en 73,9 millones de pesos por la primera de las áreas, de 101 hectáreas, y 32,5 millones de pesos por la segunda, de unas 30 hectáreas. Esos montos cubren 3 años de trabajos, a razón de 35,5 millones de pesos por año, aunque, si se dispara la inflación, los valores podrán ser reajustados. La apertura de sobres con las propuestas está prevista para el jueves 1 de junio, a las 9,30, en la Mesa de Hacienda y Finanzas, en el segundo piso del Centro Cívico.



La última vez que se licitaron las tareas fue en febrero de 2014 y ganó la empresa Terusi Construcciones, pero el contrato se le venció y después de una prórroga, en agosto del año pasado se hizo cargo de los trabajos la empresa BCN Ingeniería, según explicó el director de Espacios Verdes, Lisandro Cevinelli. Cabe aclarar que si bien la calzada central está a cargo de Vialidad Nacional, el cuidado de los espacios verdes corre por cuenta del Gobierno sanjuanino.



El nuevo llamado incluye cláusulas que no se le solicitaban al concesionario anterior, por ejemplo renovar 7.500 metros de mangueras mensuales en lugar de 1.500 metros y limpiar de malezas y de basura no sólo el anillo de la avenida sino también las cunetas y desagües de las zonas linderas.

La Circunvalación pasó de ser un espacio gris a un anillo verde a partir del 18 de julio de 2005, cuando se comenzó con la instalación del sistema de riego por goteo en toda el área.



Se trata de una vía vital en la que circulan más de 10.000 autos por día. Comenzó a construirse en 1973 y se inauguró 21 años más tarde. Atraviesa los departamentos de Capital, Rivadavia y Santa Lucía.

Junto con la colocación del verde se colocaron unas 6.300 plantas y árboles de especies autóctonas, aportadas por 12 escuelas agrotécnicas.



Multas



La concesionaria del mantenimiento será multada si no cumple con los trabajos. Por ejemplo, el pasto no podrá pasar más de 7 días sin cortarse y no podrá exceder los 10 centímetros de altura. También está obligada a retirar la basura que arrojen los vecinos.