Las automotrices salen a ofrecer planes de ahorro de hasta 10 años para impulsar las ventas de 0 Km

Las automotrices comenzaron a ofrecer a sus clientes planes de ahorro de hasta 120 cuotas para la compra de vehículos 0 KM, en el marco de una gama de herramientas financieras puestas en marcha con el objetivo de recuperar volúmenes de ventas.



La irrupción de los nuevos planes de ahorro se ofrece, por el momento, en las terminales de General Motors, Renault, Peugeot y Citrioën.



Las demás terminales también analizan la posibilidad de salir a ofrecer este producto financiero, tras la fuerte caída en las ventas registradas vía financiamiento en los últimos casi casi dos años.



Las compañías, además, continúan con otras políticas comerciales agresivas que incluyen el financiamiento a "tasa cero" para determinados modelos, plazos y topes de montos, descuentos, bonificaciones y hasta el denominado "dólar auto" que cotiza en las mismas vidrieras de las concesionarias.



En el caso de los planes a 10 años, las terminales señalan que este tipo de financiación permiten a personas de bajo y medio poder adquisitivo llegar a un 0 kilómetro en un contexto macroeoconómico difícil, sin necesidad de realizar una gran inversión inicial o de entregar un anticipo para la suscripción.



En el caso de Renault, el relanzamiento del Plan Rombo -el programa de ahorro previo de la marca- incluye el nuevo plan de 120 cuotas especialmente diseñado para la adquisición de un Kwid Zen.



El plan financia el 75% del valor del vehículo con una cuota inicial de $6231 pesos, convirtiéndolo en una de las opciones más accesible del mercado para acceder a un 0 kilómetro.



En el caso de Peugeot y Citroën, el nuevo Plan 120 tiene como modelos de ahorro al Peugeot 208 Active 1.6 y al Citroën C3 VTi115 Live, lo que permite 10 años de financiación con cuotas mensuales a partir de los $6.000, y entrega en las cuotas 3, 6, 9 ó 12, licitando un importe que complete 35 cuotas.



El programa de ambas terminales, además ofrece un primer año congelado, desde la cuota 2 a la cuota 13 con diferimiento desde la cuota 26 a la 60, y al igual que en los demás planes de ahorro, ofrece al cliente la posibilidad de solicitar al momento de la adjudicación otro modelo o versión disponible.



Finalmente, a esta propuesta se sumó hoy General Motors que comenzó a ofrecer el nuevo Plan Joy que permite acceder a ese modelo con una financiación del 100% del valor, en hasta 120 meses y con una cuota de suscripción de $6.335.



Desde la marca explicaron que el atractivo de este tipo financiación es el bajo valor de las cuotas en comparación de un crédito prendario, y que además cuenta con el beneficio de 12 primeros meses de cuotas fijas.



Más allá de las 120 cuotas, el mercado automotor continúa con distintos planes de financiación, según marcas y modelos, entre los que se destacan la tasa 0%.



Volkswagen Argentina está ofreciendo la tasa cero para toda su línea de modelos -excepto la pick up Amarok-, a 12 meses de plazo y hasta un tope de 220.000 pesos sin distinción del valor final del vehículo.



En el caso del vehículo de entrada de gama, el Gol Trend, Volkswagen ofrece la misma posibilidad de 12 cuotas a tasa cero, o un plan especial de financiación de hasta 420.000 pesos e 60 meses a una tasa fija de 32%.



En el caso de Nissan, la automotriz ofrece para el modelo Versa, en todas sus versiones, financiar a tasa 0% y a 12 meses un capital máximo de $400.000, lo que representa casi el 50% del valor del auto.



En el caso de la pick up que fabrica en Córdoba, la Nissan Frontier, durante junio hay promociones para financiar hasta 1 millón de pesos de capital, para un modelo que arranca la gama en $1,7 millones.



En el caso de Fiat Chrysler Automobile a través de FCA Compañía Financiera, ofrece este mes el pago de la primera cuota a los 90 días, el plazo de financiación hasta 72 meses para créditos a cuota fija, y la gestión remota de las solicitudes como parte del menú de acciones en el marco de la pandemia, con alternativas para la marca italiana como Chrysler, Jeep, Dodge y RAM.



La ampliación del plazo hasta 72 meses es una alternativa diseñada para las líneas de crédito a cuota fija, manteniéndose la tasa TNA del 36,9% y CFTEA del 57,25% y la posibilidad de financiar hasta el 70% del valor compra del modelo.



En cuanto a la política de descuentos, Ford brinda incentivos que llegan desde los $100.000 para la compra de un Ka, hasta $170.000 para una EcoSport, $195.000 para la pick up Ranger o los 225.000 para la Transit.



Los planes de financiación minorista de la marca del óvalo se completan con plazos a 60 meses, cuota fija y TNA 34.9% con determinados topes de acuerdo a los modelos, y la posibilidad de pagar la primera cuota dentro de 3 meses; mientras que a 40 meses de plazo la tasa se reduce en 6 puntos porcentuales.