Una provincia no puede vivir del sector público



Antonio Gimenez - Cámara de Comercio Exterior



En el 2005 el agro estaba en franca recuperación y siguió creciendo un par de años más, sólo hacia fines del 2013 el sector público había mordido una buena parte. Lo que sucede en el 2015 lo explica el problema de falta de competitividad tremenda que ha tenido todo el sector agrícola y de base agroindustrial.

El daño lo hizo la inflación que se subestimó a pesar de las advertencias. La mirada del 2015 no es otra cosa que el resultado de la caída de la actividad económica, del sector privado productivo distinto del sector publico y de servicios que viene creciendo. Que crezca este último sector es lo peor que le puede pasar a cualquier comunidad,

una provincia no puede vivir del sector público porque no genera valor. El sector público es necesario en la medida que sea eficiente para brindar salud, seguridad, educación e infraestructura. Pero si no hay una economía que esté produciendo es posible que San Juan siga dentro del concierto de provincias argentinas como la más relegada. La realidad es que el sector privado no sólo que no ha crecido, ha retrocedido. Hoy estamos viendo las

consecuencias de políticas erróneas, con gente expulsada que no ha podido acceder a empleos sustentables

en el sector privado.

Falta planificación a largo plazo en San Juan

Gustavo Fernández - Unión Industrial de San Juan



En la mayoría de países del mundo el sector público siempre lleva la delantera en su participación en el producto

bruto de cualquier territorio. A mi criterio no es buena una dependencia tan alta, un porcentaje cercano al 40%; si es real, es preocupante. Si bien San Juan ha tenido mucha actividad a partir de la minería, hay otras actividades que no han crecido. La minería ha ocupado espacios que otros han dejado, es muy clara la disminución del sector agrícola en el PBG, es al que peor la ha ido. Yo creo que es falta de planificación a largo plazo, la minería fue una buena solución, pero estuvo mal focalizarse sólo en eso. Tenemos que pensar la actividad privada como multisectorial, con un desarrollo diversificado. Creo que ha fallado el pasar de una monoactividad agroindstrial, que ha caído claramente; a una monoactividad minera, que ha reemplazado actividades que han caído. Una relación sana es que el sector público lleve un 30 y el resto, el 70. En 2011 se estancó el crecimiento industrial por las retenciones y precios, y el sector minero también está estancado. Han quedado los tres proyectos que estaban

y si no se hace algo, en tres años no queda nada. El sector público ha crecido mucho entre los últimos años, 2011 al 2015, donde el crecimiento de la actividad industrial y privada ha sido nulo.

Esto pasa porque hay problemas de educación

Jaime Bergé - Cámara Minera de San Juan



Está muy mal que el sector público siga creciendo tanto. Eso está pasando en todo el país, hoy conviene ser burócrata más que trabajador independiente. Ganan mejor los que están en el Estado y trabajan poco, en una época había mucha diferencia entre los salarios privados y públicos. El 7 de mayo pasado, para el Día de la Minería, yo le dije a Uñac que no podemos seguir generando puestos públicos en esta provincia, debemos generar puestos privados; sino, estamos gastándonos la plata que recibiremos en el futuro, hipotecando el futuro

provincial. Creo que esto pasa por un problema en la educación. Tenés universidades con profesores profesionales que no tienen iniciativa o ganas. Veo que muchos de los chicos que se reciben quieren

trabajar en el Estado, no en la actividad privada. Por eso yo los critico a los profesores universitarios que están formando profesionales mediocres, sin iniciativa.La universidad es la que abre el cerebro, ayuda a tomar desafíos, generar condiciones, pero resulta que no veo entre los emprendedores nuevos a profesionales. Hoy los chicos salen condicionados a conseguir un conchavo lo más rápido posible, y que sea cómodo. Y la política tiene mucho que ver en esto, por supuesto.

En esta provincia no pueden crecer industrias

Hermes Rodríguez - Cámara de Comercio



El hecho de que crezca la administración pública provincial es bueno porque hace que se movilice mayor cantidad de flujo de dinero a disposición de los habitantes y debido a la idiosincrasia del sanjuanino, se vuelca al comercio. Entonces, el crecimiento del comercio está en función directa de los empleados del gobierno, crece la administración publica y crece la actividad comercial. Pero además, el crecimiento que ha tenido el comercio en la última década obedece en gran proporción a la minería. Hace 15 años había en San Juan contabilizadas unas 18.000 motos y hoy hay 120.000; y los autos pasaron de 89.000 a 130.000 en las calles sanjuaninas. Y eso es

una incidencia directa de la minería. El problema que tenemos en San Juan es que no hay industria, somos una provincia terminal, no se puede crecer desde ese sector; que es lo que tendría que crecer, el agro, la industria y el comercio. Por eso nos sometemos al crecimiento de la administración pública y minería. Nosotros somos apetecibles por las cadenas nacionales, pero no por la industria, y no le cargo las tintas al gobierno sino a la situación geográfica que tiene San Juan. Estamos lejos de los centros importantes, y salvo en la época de promoción industrial, no se radican industrias si no se da un beneficio real.