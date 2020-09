Las medidas anunciadas por el Banco Central generaron preocupación en el sector empresario provincial porque dijeron que van a generar mayores costos por el impacto en los insumos dolarizados, la pérdida de competitividad y, como si fuera poco, que van a alejar la posibilidad de que ingresen nuevas inversiones.

Uno de los consultados fue Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera y gerente general de Caleras San Juan, quien dijo que "en el caso de nuestra empresa teníamos previsto la construcción de un nuevo horno con financiamiento internacional, pero no sabemos si vamos a poder conseguir más crédito". El dirigente habló de medidas "que generan desconfianza y que no alientan la posibilidad de conseguir nuevas inversiones".

Desde la Unión Industrial de San Juan, su titular, Hugo Goransky, habló de sensación de "incertidumbre" por las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y anticipó que "va a traer más problemas a las industrias". Y explicó que se deberá a que "se ponen limitaciones para pagar los compromisos con el exterior. Además, es preocupante que se reprogramen las deudas en dólares porque va a generar mayores dificultades para el sector". El dirigente también mencionó que "hubiera hecho falta que las medidas hubieran sido consensuadas, porque no son buenas las limitaciones ni los condicionantes".

Desde la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, habló de las dificultades que tendrá aquel empresario con compromisos en dólares en el exterior. "A un acreedor, decirle que no le vas a pagar es una medida difícil de digerir" y advirtió del peligro entre el dólar que cobra el exportador y cuando tiene que comprar insumos en el exterior. "La brecha se va a agrandar y eso va a afectar la rentabilidad", sostuvo.

Otro integrante de la Unión Industrial, Gustavo Fernández, habló de lo que puede pasar en el sector minero. "Hay que ponerse en el lugar del que quiere invertir, porque cuando se pone el dinero, se lo liquidan a dólar oficial, pero cuando cuando se tienen que pagar, por ejemplo una construcción o todos los insumos y el equipamiento, no están al dólar oficial, sino el real". Y agregó que "lo que desalienta las inversiones es la incertidumbre que se genera sobre una variable tan importante como es el tipo de cambio. Y ya se venía viene viendo con la cantidad de empresas extranjeras que hablan de cerrar y de irse del país. Las nuevas disposiciones no hacen otra cosa que confirmar que están tomando las medidas adecuadas".

Ninguna de las opiniones cosechadas reveló que las medidas puedan ayudar a mejorar las condiciones.

Otro de los efectos que advierten desde el sector empresario es que nada garantiza que haya divisas para pagar las importaciones. Y eso puede obligar a los empresarios a recurrir al dólar blue o sacar divisas del colchón y ajustar los precios a ese valor. Entre los hombres de negocios dicen que ya venía sucediendo con los controles previos.

En otro sector en el que también están preocupados es en el de las agencias de viajes, porque entre los representantes de la actividad advierten que se ha generado incertidumbre con los pasajes aéreos al exterior, paquetes turísticos, hoteles y las excursiones. Ariel Giménez, desde la Asociación de Agencias de Viajes, expresó su inquietud porque dijo que "las medidas anunciadas no ayudan a la reactivación del turismo, por el contrario nos complica aún más nuestro futuro". Señaló que si bien por ahora no están autorizados los viajes al exterior, para quienes pudieran estar planeando una salida, las medidas suman un nuevo imprevisto, otro marco no contemplado hasta el momento. Es que no se sabe todavía como pueden llegar a afectar las nuevas disposiciones las condiciones para comprar pasajes, paquetes y los alojamientos. Y qué sucederá con las tarifas y las condiciones de venta.