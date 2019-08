El ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunció este jueves que buscará postergar el pago de la deuda que el país emitió y que está tanto en manos de inversores privados como con el FMI, para “aliviar la carga financiera en el corto y el mediano plazo”.

“Queremos acordar con todas las fuerzas políticas una campana protectora” que no solo brinde certeza al sector financiero, “sino también a toda la población”, aseguró el ministro Lacunza durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por su gabinete, y algunos legisladores de Cambiemos.

El flamante funcionario de Hacienda aseguró que “ningún Gobierno puede solo, menos en época electoral”, y anunció distintas medidas que formarán parte de la campana protectora para evitar que la economía nacional siga desangrándose.

Para ahondar acerca del reperfilamiento de la deuda, el equipo de Cada Mañana dialogó con el economista Roberto Cachanosky quien aseguró que “traducido al castellano ‘como no puedo pagar ahora, te pago más adelante y la plata que iba a usar para pagarte la voy a usar para controlar el mercado de cambios’”.

El economista de origen liberal alertó sobre uno de los “efectos colaterales” de este reperfilamiento: “Ojo porque acá hay empresas que tienen plata, que compraron, que es dinero, capital de trabajo, para pagar los sueldos, etc. Si no te pagan qué vas a hacer con esos bonos, los vas a tener que vender a dos mangos”.

Para Cachanosky “estos son parches que vas viendo uno atrás de otro”, en tal sentido aseguró que “van mandando los soldados de uno a la guerra y los van liquidando” porque siguen “sin anunciar un cambio económico”.

“¿Macri todavía es candidato a presidente? Él tiene que convencerte que lo tenés que votar. Además de decirte ‘votame a mí porque los demás son muy malos’, ofreceme algo más, aunque no te crean presentá algo, tenés que anunciar un plan económico”, consideró el economista.

Consultado sobre cuál podría ser una alternativa para el gobierno argentino, el economista recordó el Efecto Tequila y aseguró que “una opción es buscar el apoyo de EEUU”.

“Dado que en este momento tenés 1,3 millones de pesos depositados a plazo fijo, que se te pueden venir al dólar, tenés que tener un nivel de reservas equivalente para controlar al mercado”, consideró Cachanosky, y completó: “Los dólares son uno, los usás para pagar la deuda o los usás para controlar al mercado”.

“Acá no es cuestión de permanecer, acá es cuestión de hacer las cosas bien. Con el argumento de que no se puede porque si no me incendian el país, el país se está incendiando igual”, analizó el economista.