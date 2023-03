La construcción de Josemaría demandará unos U$S 4.000 millones, según calculó ayer el vicepresidente de Asuntos Corporativos del proyecto, Alfredo Vitaller. Se trata de U$S 900 millones de dólares más de los U$S 3.100 millones que la compañía había estimado el año pasado. Es un monto que el grupo Lundin, propietario del emprendimiento ubicado en Iglesia, todavía no tiene y por eso están a la búsqueda de socios inversores. Toda esta situación es motivo para que todavía no se animen a dar una fecha del inicio de construcción de la mina.

"Todavía no hay fecha, no depende de nosotros, sino de una serie de acuerdos y permisos", dijo Vitaller ayer en una reunión con periodistas.

El encuentro fue organizado luego de que el miércoles corrieran versiones que hablaban de la posible venta del proyecto, que incluso causaron sorpresa en el Gobierno provincial, porque no estaban enterados del movimiento. Y que tuvieron origen en la publicación de un artículo en el portal Bloomberg Línea, en el que se hacía referencia a declaraciones del CEO de Lundin Mining Corp, Peter Rockandel. En el artículo el directivo reconoció que hay conversaciones con posibles socios para avanzar con el proyecto con la posible venta de una participación mayoritaria a una empresa minera senior o una participación minoritaria a una casa comercial japonesa.

"Josemaría no está en venta", comenzó diciendo Vitaller y aclaró que lo que estaba haciendo la compañía era buscar inversores para poder avanzar. "En proyectos de esta magnitud se piensa en varios socios", explicó para luego dar algunos ejemplos similares, como el de la automotriz Stellantis con Los Azules.

El directivo aclaró que más allá del aporte que pueda hacer cualquier inversor, la intención en el Grupo Lundin es mantener el control y manejo del proyecto.

Para mostrar los avances en el emprendimiento, Vitaller aportó una serie de números. Por ejemplo que de 216 empleados que tenían el año pasado, cuando fue aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ahora suman 1.755, de los cuales 1.452 son sanjuaninos. Y que de 191 proveedores pasaron a 463, de los cuales 360 son de la provincia.

Otro dato que tiene que ver con las inversiones es que en el 2022 la compañía invirtió U$S 320 millones, y para este año la cifra trepará a los U$S 400 millones.

También mencionó que están trabajando en un cambio en el muro de contención del dique de colas, a pedido de la comisión que evaluó la DIA, que encarecerá la obra en casi U$S 150 millones. Y que avanzan con los permisos sectoriales, uno de los motivos de la demora para el inicio de la construcción de la futura mina.

También señaló que están avanzando en la obra del tendido eléctrico, necesario para llevar energía al proyecto, y en la construcción del camino, que tendrá unos 250 kilómetros, desde Rodeo hasta la futura mina. En ese sentido dijo que están trabajando en el mantenimiento de la Ruta Provincial 430, en Iglesia, que será parte del futuro camino al emprendimiento.

También Vitaller admitió que la situación económica nacional no está ayudando a avanzar al igual que "el tema electoral", dijo.

Participación

83 Es el porcentaje de participación de sanjuaninos en el total de trabajadores que hoy cumplen tareas en Josemaría, que son 1.755.