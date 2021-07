El impacto de las últimas restricciones a la actividad económica volvió a ponerse sobre el tapete al conocerse los datos de recaudación de impuestos, y generó controversias. Es que mientras para el gobierno local, las medidas de confinamiento tomadas entre el 22 y el 30 de mayo pasado han tenido un impacto "prácticamente nulo" en la recaudación del mes de junio; en el sector comercial insisten que el daño sí ocurrió y muy fuerte, llegando a perder un promedio del 30% de los ingresos del mes. En el gobierno se basan en los números que arrojan los ingresos públicos provinciales del mes de junio, los cuales evidencian una mejora respecto al mes de mayo. El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, informó que en junio se recaudaron 1.550 millones de pesos en impuestos locales, un 15% más que los 1.340 millones de pesos del mes anterior. El monto está por encima de la inflación mensual, que para ese lapso fue del 3,3%. Pero el dato más llamativo es el que refiere a Ingresos Brutos, con un aumento del 26% intermensual. Ese impuesto es el termómetro de la actividad comercial, es decir, el que indica si se produjeron ventas. Para Torrent, la explicación está en que la gente ha consumido igual, más allá de que hubo restricciones, ""por lo menos en los términos de lo que está relacionado con la recaudación, no hubo un impacto negativo por el confinamiento". Agregó que "capaz que no ha habido consumo en actividades no esenciales, pero sí hubo consumo; por lo tanto no se ha resentido la recaudación de rentas". Torrent también destacó que el cierre esos días sólo afectó a tres días hábiles, ya que abarcó a dos feriados y dos fines de semana.

En el Comercio la visión es otra. Dario Minnozzi, presidente del centro comercial de San Juan, dijo que esos 9 días de restricciones representaron un promedio de pérdidas en la facturación mensual de entre el 25% y 35%. En el informe mensual que realiza esa entidad entre sus asociados se le puso número a la facturación que se perdió, según el tamaño del local: aseguran que un pequeño comercio sufrió pérdidas de entre $250.000 y $400.000; mientras que para un comercio mediano, se perdieron de facturar entre $800.000 y $1.500.000. El documento agrega que en Capital el 75% del comercio encuestado estuvo cerrado y sólo el 25% restante estuvo abierto debido a ser rubros de actividades esenciales, cumpliendo con el horario reducido y las modalidades de venta establecidas por las autoridades.

Otro sector de empresarios comerciales, agrupados en la Cámara de Comercio de San Juan, también dijo que las pérdidas en las ventas a raíz de ese confinamiento alcanzaron el 30%. Hermes Rodríguez, titular de esa entidad, dijo que a raíz de ese impacto negativo, en aquella ocasión pidieron infructuosamente al gobierno provincial que los eximiera de pagar un 30% de impuestos ese mes.

Un gran atraso en el pago de impuestos

El Centro Comercial de San Juan informó que a consecuencia del cierre de actividades por las restricciones en mayo, sólo el 50% de sus asociados dijo estar al día con la presentación y pago de los impuestos provinciales. Un 15% contestó no haber podido dar cumplimiento a las fechas de pago de los mismos, mientras que el 35% restante dijo que ha tenido que recurrir a planes de pago para reestructurar su deuda y poder estar al día en estos impuestos.

""Se destaca en la encuesta la disconformidad por aquellos que han optado por hacer planes de pago,

por el corto plazo y alta tasa de interés que se aplica para el caso de Ingresos Brutos que hace difícil

inclusive estar al día con el plan de pago efectuado", dice el comunicado.

Los ingresos superaron lo esperado

Este año la recaudación provincial de impuestos mejoró bastante respecto al año pasado, según las cifras informadas por el ministerio de Hacienda. Con los ingresos tributarios de junio, de unos $1.550 millones, en el primer semestre de 2021 la provincia recaudó $8.564 millones, un 65% más que los $5.187 millones ingresados entre enero y junio de 2020. Comparado con la inflación de igual periodo, que fue del 48,8%, se produjo un salto de 16,3 puntos por encima. ""En el 2020 hubo una recaudación muy mala, con una gran cantidad de días de cuarentena total, pero después, a diferencia del resto del país, la actividad económica local tuvo una apertura mayor que a nivel nacional", dijo el Secretario de Hacienda.

INGRESOS NACIONALES

Los ingresos que recibió San Juan en el mes de junio, por coparticipación, alcanzaron los $10.061 millones, cifra que representó un 12,9% más de los $8.908 millones que se habían estimado en el presupuesto 2021. En el acumulado de enero y junio, los ingresos coparticipados fueron $49.196 millones, recaudándose $6.400 millones extra; o bien un 15% más de lo presupuestado. Entre coparticipación y recaudación provincial los ingresos del semestre son de $57.700 millones.