Los primeros valores que los secaderos industriales están ofreciendo a los viñateros por el kilo de uva para la elaboración de pasas rondan entre los 2,5 y 3 pesos el kilo, lo que significa un incremento del 50 al 60 por ciento, teniendo en cuenta que el año pasado se pagó de $1,70 a $1,90 promedio por la materia prima.



Los referentes locales del sector explicaron a DIARIO DE CUYO que esos precios son los que puede pagar el industrial este 2017, teniendo en cuenta los valores internacionales que se manejan para la exportación -que arrancaron con un 10% de baja respecto a la temporada anterior- y la merma de hasta el 40% de variedades para pasas existente este año en la provincia a causa de las heladas tardías de septiembre (ver aparte).



Justamente por la merma, el precio arrancó con ese porcentaje de incremento, y la mayoría de los exportadores coincidieron en asegurar que no subirá más. Sólo un referente del área, que no quiso identificarse, arriesgó que el precio podría llegar a $4 por la presión que ejercerán los elaboradores de mosto que requieren de las mismas variedades. Las voces fueron unánimes en cuanto a la buena calidad que tienen las uvas este año.



‘’Esta temporada está marcada por muy poca cantidad y por una calidad buena’’, dijo Guillermo Meló, quien agregó que ‘lamentablemente’ la escasez de uva no se podrá trasladar en mayor medida a los precios porque está entrando a Brasil -el principal comprador de la pasa sanjuanina- mucha pasa de Turquía a muy bajo precio.



El industrial agregó que por otro lado, el mosto también está un poco caro por la falta de uva, lo que atraerá parte de la uva a ese sector, pero no lo suficiente como para levantar los valores. ‘’Los paseros de San Juan están comprando con precios acordes a la realidad, que van de 2,70 a los 3,40 el kilo de uva para pasa’’, aseveró.



Desde Agroexport, Domingo Alós dijo que los valores oscilan ‘entre los $2,70 y los $3 o $3,10, con un anticipo de contado y cuotas de entre 5 y 8 meses de plazo, de acuerdo a los volúmenes‘. ‘El precio de la pasa turca en Brasil es nuestro techo’, dijo el industrial, quien agregó que la caja de 10 kilos de pasas turcas puesta en Santos, Brasil, cotiza actualmente a 14 dólares.



‘’La verdad es la única realidad, que la pasa se hace para exportar y ese mercado hoy está así’, dijo para referenciar la imposibilidad de que el precio de la materia prima suba.

VAIVENES

En los últimos 5 años el precio de la uva para pasa se mantuvo por debajo de los 2 pesos, salvo en 2014 donde coincidió una gran merma de uvas con un aumento de precios internacionales donde la caja llegó a 23,20 dólares (ver infografía).



Alberto Cassab, propietario de Cassab Ahun SRL; opinó que este año, aunque haya menos uva, será suficiente para abastecer al mercado de Brasil, y como el resto de los consultados, dijo que los precios serán buenos para el productor, ‘’pero no van a ser exorbitantes porque Turquía nos pone un freno’’.



Este industrial habló de entre $2,50 y 2,70 el kilo de uva, ‘’según si es puesta en secadero o retirándola nosotros’, y pagadero en 6 a 8 cuotas. Para Miguel Martín, este año será ‘particular porque va a faltar todo tipo de uva, como en la cosecha 2013/2014’’.



Coincidió en que el kilo de uva rondará los $3, pero opinó que irán variando de acuerdo al tironeo entre la oferta y la demanda, y que irán en aumento hasta el final de año donde dependerán del valor de la caja de exportación.



Otro empresario en voz baja estimó que un 50 o 60% de la uva se irá al mosto, por lo que habrá que subir la oferta de precio para conseguirla.

La cosecha pasada y su impacto actual

Los volúmenes de pasas que se produjeron el año pasado estuvieron equilibrados con la demanda de los mercados, Brasil se llevó todo lo que quedaba de producto en octubre pasado, y los paseros arrancan la nueva cosecha sin nada de stock en las empresas, tal como adelantó Suplemento Verde a fines de noviembre del año pasado.



Ese factor, sumado a la merma de la cosecha por las heladas, y a que Turquía -el principal competidor local- comenzó la temporada con una cosecha un 10% superior al año pasado, ha bajado los precios de la pasa en Brasil, el país que también es el principal destino de los productores sanjuaninos.



En promedio la heladas se quedaron con un 40% promedio de las uvas para pasa de variedades primicia como la Superior Seedless, un 30% de la Flame Seedless y algo menos de las más tardías como la Sultanina, Fiesta y 351.



En los galpones de empaque y exportación el stock es prácticamente nulo para esta campaña y la calidad fue buena en un 70%. El resto fue regular, proveniente de variedades tardías afectadas por las lluvias de marzo en los secaderos.

La helada del 6 de septiembre

El fenómeno que se registró a principios de la primavera fue muy dañino por lo prolongado e intenso -duró de 4 a 6 horas y llegó a 7 grados bajo cero- afectando seriamente las variedades de uvas de mesa y pasa, además de frutales y chacras en 10 departamentos de la provincia.



La helada tardía, que no se había producido tan fuerte desde el 2013; afectó principalmente a Pocito, Rawson, Ullum, Zonda, Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y Jáchal y llegó en momentos en que las hortalizas están creciendo y los frutales y viñedos estaban muy brotados -a causa de un veranito previo que reverdeció los cultivos-, con lo cual se esperan daños más graves y pérdidas económicas.

Algunas opiniones

Guillermo Meló - Industrial pasero

’’Los ofrecimientos de $4,50 el kilo de uva no son precios reales, son para confundir al productor, porque no están comprando. Los paseros de San Juan están comprando con precios acordes a la realidad, que van de los 2,70 a los 3,40 pesos el kilo de uva’’.





Miguel Martín - Productor e industrial

”La bodega le va ir marcando el paso a los paseros respecto al precio, porque también van a estar muy cortas de materia prima tanto para mosto como para vinificar. Este es un año muy particular, por la merma de las heladas va a faltar de todo’’.





Alberto Cassab - Industrial pasero

’’Al menos es un 50 por ciento más que el año pasado. Ojalá pudiéramos pagar más, pero hoy no se consigue ubicar una caja de pasas en Brasil a 22 o 23 dólares como hace unos años. Turquía este año tiene mucha pasa y está muy agresivo con los precios’’.