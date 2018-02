Tarea. En algunas zonas, como en la Esquina Colorada, incluso ya demolieron parte de la construcción para avanzar con los trabajos de ensanche.

El Estado sanjuanino ha invertido 21,9 millones de pesos para expropiar fracciones de 29 lotes, partes de casas y edificaciones para la obra de ensanche de la Avenida Central, una vía estratégica para agilizar el tránsito hacia el Oeste del Gran San Juan. En el Tribunal de Tasaciones, el organismo encargado de poner el valor de cada operación, no recuerdan una tarea similar en la zona urbana en los últimos 15 años, tomando en cuenta el monto y la cantidad de terrenos afectados.



El titular del organismo, Omar Blanco, dijo que se han expropiado en los últimos tiempos algunos terrenos en la parte urbana para la apertura de algunas calles, pero no han sido trámites de envergadura. En cambio, hasta ahora las expropiaciones más grandes se habían dado para la ampliación de las calles 5 y 11, en Pocito, que es zona rural. Por eso la de la Central es la más importante.



Los predios afectados van desde la calle Nuche, en Capital, hasta Villicum, en Rivadavia. Incluso en la última zona (ver infografía), las tareas de ensanche de la avenida todavía no se han licitado, pero ya los terrenos necesarios están en manos del Estado. En algunos casos, la porción que se necesita para la obra es de apenas algunos metros, pero en otros casos, como es para la apertura de la calle Echeverría, fueron necesarios casi 2.600 m2.

El valor del m2 estuvo entre los 4.500 y los 5.500 pesos, según las cuentas que sacan en el Tribunal de Tasaciones, y se tuvieron en cuenta factores tales como el tipo de construcciones y la ubicación, pero no se toma en cuenta el llamado lucro cesante cuando, por ejemplo, el afectado es un comercio.



La empresa que está a cargo de la obra de la Central es Milicic SA, que está a pleno con los trabajos y que necesitaba que se apuraran las expropiaciones. Incluso, cuando se toca el frente de alguna construcción, será la misma compañía la encargada del arreglo para que el edificio siga siendo habitable.



El Tribunal de Tasaciones es un organismo técnico encargado de ponerle el valor a los inmuebles que son objeto de una expropiación debido a que existe un interés público, como es mejorar el tránsito.



Los valores de los terrenos no son los mismos, según explicó Blanco, y dependen de la zona donde se encuentren. Por ejemplo, en las inmediaciones de la Esquina Colorada, se trata de una zona más comercial y por eso el valor del m2 es más alto. Pero a los efectos de la tasación del inmueble no es lo mismo una construcción con adobes que una con materiales sismorresistentes.



Más allá de que algún propietario se pueda oponer a que le tomen una porción de su casa o de su terreno, no hay argumento que valga para resistir la medida porque para eso se declara de utilidad pública el lote, porque será utilizado para un bien público, en este caso la ampliación de una avenida.

El m2 5.000 Es en pesos, el valor promedio que el Tribunal de Tasaciones fijó para el m2 expropiado en la Central.

Acuerdo con vecinos

La mayoría de los frentistas de la Central estuvo de acuerdo con los montos que les ofrecieron por las porciones de terreno que tomó el Estado. En aquellos casos en que hubo disconformidad pueden hacer el planteo, pero el bien ya está a disposición del Gobierno provincial.