La CGT difundió este jueves su informe de estadísticas que arrojó una inflación de 2,7% en diciembrepor lo que la suba de precios registrada por la central obrera en todo 2017 trepó al 27,12%. En lo que respecta a la canasta básica, el aumento llegó al 1,4% en el ´último mes del año.



De acuerdo al informe del observatorio de datos económicos y sociales de la CGT, en diciembre de 2017 una persona necesitó $ 2.357 para no ser indigente lo que da un total de $ 77,51 por día. En tanto, según la central obrera un adulto necesitó de $ 5.451 para no ser pobre.



En lo que respecta a los ingresos familiares, una familia tipo precisó de $ 7.355 para no caer en la indigencia, mientras que para no ser pobre en diciembre pasado una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó unos $ 16.547 para no ser pobre.



La inflación estimada por la CGT está a tono con las proyecciones realizadas hasta el momento por las consultoras privadas que oscilan entre 2,5 y 3 por ciento para el último mes de 2017. La medición oficial del Indice de Precios al Consumidor nacional se conocerá el jueves 11, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de a conocer la variación del costo de vida del último mes del año.