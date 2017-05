Con la llegada de los primeros fríos a San Juan en medio de un otoño que se caracterizó por un clima bastante moderado, las vidrieras de las casas de electrodomésticos han comenzado a poblarse de artefactos para calefaccionar el hogar. Y con la novedad de que los compradores están optando por gastar lo menos posible, adquiriendo estufas y caloventores eléctricos que sólo necesitan enchufarse, en lugar de otras opciones, como estufas y aires acondicionados, que demandan costosas instalaciones.



Estas conclusiones surgieron de un relevamiento entre comercios del rubro realizado por DIARIO DE CUYO, que también permitió determinar que los nuevos artefactos vienen este año con una suba que oscila entre el 20 al 25%, que es inferior a la de la temporada pasada, cuando rondó el 30%.



Otra conclusión es que los compradores están aprovechando las ofertas de contado que ofrecen las casas de electrodomésticos y por valores que oscilan entre los 2.000 y los 4.000 pesos.

“En las primeras compras la gente está optando por las rebajas que comprenden las compras de contado”, dijo Fabio Amaya, gerente de Frávega en San Juan.



Esta casa, por ejemplo, ofrece un calefactor Emege de 3.000 calorías en 2.399 pesos por pago de contado o una estufa Volcan, de 2.500 calorías, a 1.999 pesos. Si de artículos que no requieren instalación se trata, la opciones pueden ser una pantalla Peabody de vitrocerámica, de 1.500 watts, a 2.399 pesos.



Además de adquirir un artículo en efectivo o con tarjeta de crédito, también está la opción de los llamados créditos de la casa, como explicó Brian Pons, gerente de Naldo. Este comercio ofrece planes de hasta 30 cuotas con la presentación del recibo de sueldo y el DNI. Claro que el artículo se puede llegar a encarecer hasta en un 50% por la financiación.



Entre las opciones que ofrece la casa se encuentran un calefactor Emege de 2.000 calorías (tiro balanceado) en 3.799 pesos de contado o 13 cuotas de 399 pesos o un vitroconvector Peabody, de 2.000 watts, que no requiere instalación, por 2.499 pesos de contado o 15 cuotas de 249 pesos. Si de un aparato de aire acondicionado se trata, una posibilidad puede ser un LG frío/calor de 2.695 watts que tiene un costo de 9.199 pesos de contado o 25 cuotas de 769 pesos.



En el caso de Dismar, un tradicional comercio del rubro, ofrece el llamado crédito de la casa hasta en 20 cuotas y los planes Ahora 12 y Ahora 18, además de las tarjetas tradicionales. También reciben las mutuales, hasta en 20 cuotas.



Entre los artículos que ofrece el comercio se encuentran la estufa eléctrica Liliana, vertical con turbo, por 1.199 pesos de contado o 12 cuotas de 110 pesos o un panel de mica, que no demanda instalación extra de 2.000 watts, a 2.699 pesos de contado o 12 cuotas de 249 pesos. En la línea de los apartados de aire acondicionado una opción puede ser un TCL de 2.600 watts frío /calor a 8.690 pesos de contado o 12 cuotas de 816 pesos.

Al momento de elegir el calefactor, estufa, o un aire para equiparse de cara al invierno, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones (ver aparte).





Instalación

Los costos

Si de un aire acondicionado se trata, el costo de instalación puede rondar entre los 2.500 a los 3.000 pesos, con materiales incluidos. En el caso de un calefactor hay que elegir un gasista matriculado, que puede cobrar unos 800 pesos en promedio.



Para economizar



1. Calefaccionar sólo aquellos ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable (unos 18º C ). Las estufas y los radiadores no deben ser tapados ni con cortinas ni con muebles. De esta manera se evitan accidentes y se mejora el aprovechamiento calórico.

2. Utilizar el termostato para regular la temperatura adecuada en los ambientes. No abrir la ventana para bajar la temperatura si la habitación está excesivamente cálida.

3. Reducir las infiltraciones de aire en puertas y ventanas usando burletes y simultáneamente controlar que haya una ventilación correcta.

4- Al adquirir electrodomésticos, como un aire acondicionado, mirar su etiquetado energético: el consumo de energía, para prestaciones similares, puede llegar a ser casi tres veces mayor en electrodomésticos de clase G, que en los de clase A.

5- En cuanto a los equipos que funcionan con gas natural, el artefacto preferido es la estufa de tiro balanceado, debido a su alto rendimiento y eficiencia. Aseguran comodidad, salud (largan el monóxido de carbono al exterior) y seguridad.

6- La alternativa es una estufa de tiro normal, pero, por razones de seguridad, no pueden colocarse en lugares pocos ventilados, como dormitorios o locales cerrados. Existe el riesgo de emanaciones de monóxido de carbono en el interior de la vivienda.

7- Si la opción es la energía eléctrica, hay distintos productos como estufas de cuarzo o paneles. No necesitan mantenimiento y su instalación es rápida pues no demanda de tuberías.