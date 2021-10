La decisión del gobierno nacional de congelar transitoriamente los precios de 1.500 productos esenciales sigue levantando polvareda. Es que mientras desde la oposición aseguran que la medida terminará en desabastecimiento, desde el oficialismo aseguran que servirá para lograr cierta estabilidad en el bolsillo de la gente y además asegurar la alimentacion y calidad nutricional de la población.

De todas formas, la secretaria de Industria y Comercio de San Juan aclaró que no servirá para bajar la inflación. "Este no es un motivo para bajar la inflación, que es una realidad que existe. Controlar los precios no quiere decir que la inflación se vaya a controlar, se hace para tener estabilidad y garantizar la alimentación", sostuvo Adriana Vargas en declaraciones al programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ) de Radio Sarmiento.

Con respecto a la puesta en funcionamiento de la operatoria, la funcionaria dijo que todavía no hay nada puntual. "Se están trabajando en los acuerdos, todavía no hay nada cerrado, hay empresas que se suman, otras están en desacuerdo", dijo.

Igualmente, Vargas consideró que la resolución no generará desabastecimiento. "No va a haber porque dentro de los productos hay marcas puntuales, no están todas las marcasincluídas ni todos los supermercadistas trabajan con estas marcas. No se va a llegar al desabastecimiento", sentenció.