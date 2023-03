De la mano de la intensa actividad exploratoria en la búsqueda de oro y cobre, San Juan lideró el año pasado el ranking de inversiones mineras del país con U$S 5.428 millones dedicados a la actividad. Así lo revela un informe del Ministerio de Economía de la Nación, que indica que detrás de la provincia se ubican Salta (U$S 3.158 millones), Catamarca (U$S 2.311 millones) Jujuy (U$S 420 millones), Buenos Aires (U$S 250 millones) y Mendoza (U$S 1 millón).

Según el trabajo, en el caso de Salta y Jujuy las inversiones están aportadas también por la búsqueda de litio.

Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, confirmó que el liderazgo provincial en el ranking nacional está explicado por la intensa actividad exploratoria que se desarrolló el año pasado y que se va a repetir durante el 2023.

El trabajo de la cartera nacional indica que entre el 2020 y la actualidad se han realizado anuncios de inversión por U$S 11.318 millones. Dicho monto se desglosa en U$S 4.853 millones para operaciones de cobre; U$S 5.141 millones de litio; U$S 1.293 millones de oro y U$S 30 millones de plata. El resto se reparte entre potasio y otros minerales. Esto significa un gran crecimiento en las inversiones mineras en Argentina.

Además para este año se espera que se pongan en marcha dos proyectos de litio y se terminen las respectivas expansiones de los dos proyectos que actualmente están en marcha, Livent en Catamarca y Sales en Jujuy.

En el caso de San Juan, los datos indican que, de ponerse en marcha 4 proyectos de cobre entre 2023 y 2063 -Josemaría, Pachón, Los Azules y Altar- generarían más de U$S 128.500 millones de facturación, un empleo proyectado directo de 20 mil trabajadores y una población económicamente activa de alrededor de 80 mil personas en el mejor de los casos.

También hay expectativa por el proyecto de oro de Hualilán, que está próximo a anunciar el inicio de la construcción de su campamento, lo que muestra el avance del emprendimiento.

Pero juega en contra, según lo reveló un informe de Consulmin SJ (Consultores Mineros de San Juan), la fuerte presión impositiva que hay en el país. Según la consultora antes citada, en Argentina incide negativamente la alta carga impositiva ya que la provincia se queda con una menor porción de la producción exportada que la Nación. Consulmin evaluó que la rentabilidad agregada neta de impuestos se reduce de 46% al 15% nominal, tras descontar los impuestos nacionales, provinciales, municipales, regalías y aportes de Responsabilidad Social Empresaria e infraestructura.

El informe nacional muestra que en febrero de 2023, Argentina marcó un nuevo récord histórico en exportaciones de litio para este mes, al alcanzar los U$S 58 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en las ventas al exterior del 85%.

Dicho crecimiento, junto con el de enero, permitió que en el primer bimestre del año las exportaciones del mineral sumaran U$S 140 millones, una variación del 166% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las cantidades exportadas, en el acumulado de lo que va del año exhibieron un incremento del 31%.

La puesta en marcha de los dos proyectos y la ampliación de los antes mencionados, permitirán que este año ingresen U$S 6 mil millones únicamente de la minería. Este será el resultado del ingreso de U$S 2 mil millones de inversión fresca, y un aumento de las exportaciones que alcanzarán los U$S 4 mil millones, según los datos de la cartera nacional.

Impulso

6 Son las provincias argentinas que sostienen las inversiones mineras que vienen creciendo a nivel nacional. San Juan es la que ocupa el primer lugar, seguida por Salta.

Exportaciones en febrero

En febrero, del conjunto exportado, U$S 225 millones correspondieron a minerales metalíferos, que representó el 76% de las exportaciones totales en ese mes, según la Secretaría de Minería de la Nación. Dentro de este conjunto se destacaron las ventas de oro y plata, con U$S 157 millones y U$S 65 millones respectivamente. Lo que permitió en el primer bimestre del año acumular U$S 512 millones, un incremento interanual del 14% para esta categoría de minerales.

En cuanto al origen de las exportaciones, en el bimestre, el 98,4% fue explicado por Santa Cruz (41,6%), San Juan (21,9%), Jujuy (21,0%), Salta (6,6%) y Catamarca (7,3%). En el acumulado, la participación de las cinco provincias explicó el 98,5% de las ventas al exterior de la actividad. En febrero, la actividad explicó el 71,6% de las ventas al exterior de las cinco provincias.