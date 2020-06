El Gobierno dio a conocer que la semana próxima no habrán limitaciones por documento ni por edad para ir a comprar a los negocios. Justo en ese momento de mayor flexibilización, el comercio decidió realizar su primer megaoutlet del año, prometiendo rebajas del 20% y hasta el 50% en los artículos. El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, anticipó ayer que los socios de la entidad de toda la provincia decidieron realizar el megaoutlet a partir del próximo miércoles 17 de junio, y hasta el día 30 inclusive. Abarcará todos los rubros, y además de los descuentos en casi todos los artículos, prometen promociones con tarjetas de crédito, promociones especiales de 2x1, o rebajas en el segundo artículo; entre otros. La decisión de la fecha -que se adelantó porque normalmente siempre se hizo en julio-, es hacerla coincidir con el pago del aguinaldo, para intentar atraer clientes y levantar las ventas que continúan flojas. Rodríguez admitió que la pandemia continúa golpeando fuerte al sector, con mayor fuerza a aquellos no ""esenciales" -que han visto derrumbar sus ventas y están haciendo malabares para que sus empresas subsistan.

De hecho, desde el mes de marzo las ventas no repuntan. Cayeron el 60% en marzo, el 70% en abril y el 65% en mayo, incluso ese último mes aun cuando ya el comercio había sido autorizado a abrir al público, algo que sucedió el día 11. ""Hasta ahora el mes de junio viene muy fluctuante, hay días con mucha gente y otros como el miércoles pasado, en que no había nadie. Dentro de los negocios era un mar de lágrimas", lamentó el dirigente. A su juicio, aún hay gente que tiene miedo y prefiere no salir a comprar, sobre todo el rango de consumidores de 50 años para arriba que es "un muy buen consumidor". También admitió que la situación económica hizo mella en los bolsillos. ""La gente está muy complicada con el dinero y donde ve una posible oferta, la aprovecha. Por eso el comercio se va a lanzar con todo, vamos a estrujar los bolsillos", aseguró. Hay algunas sectores que la pasan peor que otros, ya que como es sabido en la actual cuarentena todos aquellos que tienen que ver con alimentos y medicamentos no la pasan tan mal como los que venden ropa o calzado.

En el sector comercial han puesto muchas expectativas en el dinero "extra" que aportará el aguinaldo, básicamente el del estado, ya que el sector privado está más complicado. En la Cámara de Comercio calculan que circularán más de $2 mil millones extra hasta fin de mes y quieren captarlo con promos. El Ministerio de Hacienda derramará unos $900 millones en el aguinaldos de la administración pública que se pagará entre el miércoles 17 y el viernes 19. Los municipios volcarán otros $156 millones, y se deben sumar los aguinaldos de los empleados del poder judicial y legislativo. Los comerciantes también cuentan los desembolsos por el IFE que se calculan que recibirán unos 100 mil sanjuaninos, y que a $10 mil por cabeza totalizan otros mil millones de pesos.

Duración

14 son los días que durará el megaoutlet que organiza la Cámara de Comercio de San Juan. Es el primero del año.

Día del Padre

Por el Día del Padre, el comercio atenderá el sábado 20 en horario extendido: de 9 a 20. Además desde la semana próxima no será necesario ir a comprar según la terminación del DNI, los mayores de 60 podrán ir a cualquier hora y los niños podrán concurrir junto a un mayor.