Para eliminar el cuello de botella vial que ya prevén que se generará a la altura del puente de Albardón, en la ruta 40 Norte, el Gobierno provincial avanza en el diseño de un proyecto que incluye la construcción de otro puente sobre ese tramo del río San Juan, con la expectativa de que la Nación desembolsará los fondos para el ambicioso proyecto, según confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino. "Esa obra tenemos expectativas de que salga ahora", dijo el funcionario.

Por su parte, el jefe del Noveno Distrito de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, deslizó que la obra, de unos 6 kilómetros de extensión, puede costar alrededor de 3.000 millones de pesos.

En la ruta 40 Norte se está concluyendo la obra de doble vía desde la avenida de Circunvalación hasta el callejón Blanco, en las inmediaciones del puente que permite ingresar al departamento de Albardón. Las autoridades esperan liberarla al tránsito el mes próximo.

Pero, mientras tanto, la idea de este segundo tramo es avanzar desde ese punto hasta la calle Rawson, cerca del cementerio al ingreso del departamento. "Estamos esperando terminar el tramo que tenemos y mientras tanto, se está avanzando en el proyecto para continuar la autopista hasta el ingreso de Albardón", dijo Ortiz Andino, quien indicó que "creemos que es prioritario para no llegar a un cuello de botella con el puente actual, que al menos esté en construcción un segundo puente". En el Gobierno no saben si los fondos serán incluidos o no en el presupuesto 2022, pero creen que la Nación los facilitará de algún modo. La presentación del proyecto de presupuesto para el próximo año entraría hoy, según dieron a conocer fuentes oficiales.

Este no sería el tramo final de la autopista, ya que el anhelo oficial es que en algún momento se extienda hasta la zona aledaña al autódromo y el parque industrial, para hacer más fluido el tránsito de vehículos livianos, colectivos y camiones mineros que usan esa ruta par llegar a Iglesia y Jáchal. "Por ahora, lo principal que queremos es solucionar ese nudo que se forma en el puente", señaló Ortiz Andino.

El titular de Vialidad Nacional dijo que "tenemos expectativas de terminar el proyecto para darle continuidad a la obra. Luego va a depender de los recursos que se consigan para el 2022", indicó.

Para esa segunda etapa se proyecta a lo largo de esos 6 kilómetros que habrá un puente sobre el río San Juan, contiguo al actual, y con seguridad dos puentes en desnivel de menor magnitud que el primero, ubicados uno sobre la calle Sarmiento y otro sobre la calle Rawson, para permitir que los vehículos atraviesen la ruta en forma perpendicular. "Probablemente puede haber un tercero que será un paso vehicular. El proyecto del segundo tramo lo está haciendo una consultora que contrató la Provincia, pero la Nación financiará la obra", dijo el funcionario.

Tramo afectado por lluvias

En su primera visita a San Juan, en marzo pasado, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, firmó distintos convenios con el gobernador Sergio Uñac. Uno fue para el arreglo de un tramo de 30 kilómetros de la Ruta 40 Norte, entre la localidad de Talacasto y San Roque, por un monto estimado de 3.000 millones de pesos. También anunció un aporte extra de emergencia de 200 millones de pesos para la Ruta 40 Norte, que quedó deteriorada por las lluvias del último verano.