Aunque estas próximas vacaciones no se espera un gran movimiento turístico a causa de la pandemia, hay gastos que son ineludibles y uno de ellos es el service del vehículo para aquel que desee viajar a algún departamento turístico dentro o fuera de la provincia. Además, la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria hace que ningún conductor pueda obviar estos costos. Teniendo en cuenta esto, quien tenga que poner a punto el auto debe saber que no le saldrá nada barato: para un auto de gama alta, como puede ser un Toyota Corolla, al que se le tenga que reemplazar las cuatro cubiertas, tendrá que gastar $56.800, un 51% más que los $37.600 que costó en noviembre de 2019. Esa cifra incluye además el cambio de pastillas de frenos, alineación y balanceo y el del aceite y filtros. Para un auto de gama media (por ejemplo, un Chevrolet Prisma), el costo del service es de $37.800, una suba del 38% interanual. Según dicen en los talleres sanjuaninos, la diferencia de precios es porque los productos de un auto de alta gama y especialmente las cubiertas, son más caros. De cualquier modo, el aumento del service del auto de gama media está alineado con la inflación registrada en San Juan en los últimos 12 meses, que fue del 37,9%, según informó el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE). Para los vehículos más costosos, el incremento superó holgadamente al IPC local.

Para Marcelo Muñoz, de Pehuen Neumáticos, la inflación que mide el IPC contempla prácticamente en su totalidad los alimentos y no supera el 40%, ""pero la inflación real de muchos productos como la construcción o los neumáticos ronda el 80% y en algunos casos llega al 100%, es un tema de una pérdida de poder adquisitivo, combinado con una caída de la oferta". Así las cosas, para afrontar por ejemplo el cambio de pastillas de freno de un auto chico hay que tener $3.800, o sea; un 41% más que el año pasado, y la del auto grande cuesta $4.500, un 25% más. Con respecto a la alineación y balanceo, ha subido sólo 25% y ahora sale $1.500 en cualquiera de los dos autos. Con el recambio de neumáticos los números vuelan: las 4 cubiertas del modelo chico salen $27.100, un 38% más respecto al año pasado; y las del auto de alta gama cuestan ahora $42.500 un 47,5% más caras. ""Varios productos, y especialmente este, han subido al ritmo del dólar blue", dijo Muñoz, y comentó que cuando el dólar subió de $160 a $195 la fábrica de neumáticos Fate aumentó precios, y cuando el dólar bajó, volvieron a subir. ""El problema es que aunque la demanda está planchada, la oferta cayó mucho por la pandemia" dijo. La importación está demorada y la fabricación nacional está muy lenta, hay empresas que están produciendo al 50% por ausentismo del personal a causa del Covid. En cuanto al cambio de aceite y filtros, para un auto de gama media está ahora en $5.400, un 38% más que el año pasado y para un alta gama ronda los $8.300, es decir un 51% más respecto al año pasado. ""En ambos casos el precio es con productos de primera marca. Si se usan productos sueltos o de calidad inferior el precio puede disminuir de $1.000 a $1.500", explicó Gustavo, desde el Lubricentro Venecia en Trinidad. Destacaron allí que lo que ha subido de precio son los productos porque en lo que respecto a mano de obra, los talleres han tenido que resignar rentabilidad para poder trabajar en la actual crisis.



La verificación técnica aumentó 35 por ciento



Las tarifas de la RTO (revisión técnica obligatoria) han sufrido a partir del lunes pasado un 35% de aumento, según informaron desde el taller Verificación Técnica San Juan. Con el nuevo ajuste vigente, la tarifa de los autos cuesta ahora $2.200, las camionetas y utilitarios, $2.700; el camión $3,400; taxis y remís $1.950, transporte escolar $2.700 y colectivos o casas rodantes $3.400. En cuanto a la demanda, desde ese taller informaron que no ha caído, y que incluso tienen todos los turnos llenos. La agencia nacional de Seguridad Vial otorgó una prórroga de 10 días desde la fecha de vencimiento de la última verificación pero advirtieron que esto puede cambiar en cualquier momento, así que recomendaron no confiarse y consultar para hacer el trámite.

Demanda y precios



Los talleres consultados coincidieron que la demanda para realizar el service del auto esta muy baja, con una caída del 50% respecto al 2019. Dicen que se mantuvo porque el transporte ha seguido funcionando durante todo este año a pesar de la pandemia, no así el vehículo particular que ha caído bastante, al igual que el consumo de nafta. Es decir, no hay mayor demanda porque no hay circulación normal para un noviembre. Siempre para esta altura del año hay una demanda en los talleres y lubricentros que este 2020 no se ha producido. Y no esperan un repunte que les permita recuperarse porque intuyen que la mayoría de la gente va a tener unas vacaciones "mini", y los autos van a circular menos. Reconocen que la poca actividad del auto particular estáq dada por la RTO, pero todos admiten que el día en que la demanda empiece a repuntar, los precios van a aumentar más todavía.