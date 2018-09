Tras varios días de saltos abruptos, el mercado cambiario encuentra un respiro este miércoles y el dólar opera casi estable a $ 39,76, apenas tres centavos menos que en la jornada previa, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa asciende dos centavos a $ 38,90.





En el mercado informal, mientras tanto, el blue desciende 10 centavos a $ 39,90, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó ayer un 3,5% a $ 39,19.



En la rueda del martes el billete se disparó un 1,9% (75 centavos) a $ 39,79, con un mercado pendiente de las subastas del Banco Central y atento a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



De esa manera, acompañó parcialmente al dólar mayorista, que subió $ 1,48 a $ 39,30 pese a que el Banco Central realizó dos subastas por u$s 358 millones en total. En una primera licitación, el BCRA vendió al mediodía u$s 100 millones adjudicados a un promedio de $ 39,1288 y con un valor mínimo ofertado de $ 39,10; y la segunda -que se realizó minutos antes del cierre- tuvo un resultado neto de U$S 258 millones, a un promedio de $ 38,910 y con un valor mínimo adjudicado de $ 38,602.



La autoridad monetaria vendió el 72% del total ofertado para abastecer al mercado. Los precios de la divisa norteamericana se movieron dentro de un amplio abanico de fluctuación que volvió a presentar marcada dispersión y amplitud entre máximos y mínimos operados.



Los valores mínimos se anotaron en los $ 38,60 en el arranque de la jornada, un $ 1,20 por encima del final previo. Las órdenes de compra, en este sentido, volvieron a imponer una corrección alcista en el mercado ante la ausencia de una oferta que pudiera abastecer la demanda por cobertura. Los picos de demanda verificados a media jornada llevaron al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 39,35, un nivel bastante alejado de los valores iniciales. La oferta se hizo algo más intensa en la última parte del día, cuando ya la autoridad monetaria anunció una subasta por US$ 400 millones a realizarse sobre el cierre de la sesión, provocando un recorte de los precios que perforaron los $ 39 con cierta facilidad.

Las rese rvas del Banco Central cedieron este martes u$s 947 millones hasta los u$s 51.443 millones.

Además de la autoridad monetaria, los inversores estuvieron expectantes por la reunión del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con la titular del FMI, Christine Lagarde, que se realizará este martes para avanzar en las negociaciones para que el organismo anticipe los desembolsos del acuerdo por u$s 50.000 millones. Con esos recursos, el Ejecutivo espera cubrir todas las necesidades de financiamiento del año próximo y llevar calma a los mercados.



Poco antes de ese encuentro, un vocero del organismo multilateral dijo que es muy pronto para comentar sobre los detalles o un cronograma de un nuevo acuerdo entre el organismo y Argentina, poco antes de una reunión entre la directora gerente del FMI y del ministro de Economía.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 60%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 23 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 15 días al 63%.