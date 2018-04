El dólar cerró este martes sin cambios por cuarta rueda consecutiva a $ 20,51 en agencias y bancos de la city porteña, sin necesidad de que interviniera el Banco Central.



El billete no acompañó al segmento mayorista, donde la divisa retrocedió tres centavos a $ 20,18 debido a que los exportadores cerealeros aumentaron sus liquidaciones en más de u$s 100 millones y a que muchos bancos se deshicieron de posiciones en moneda extranjera e inversores se acoplaron a la ola vendedora, en la esperanza de que la autoridad monetaria siga manteniendo la tasa de política monetaria en el 27,25%TNA dada la persistente presión inflacionaria. La decisión se conocerá esta tarde tras el cierre del mercado.



Los precios se movieron con bajas que se fueron escalonando a lo largo de toda la jornada debido a una mayor presencia de la oferta privada en el desarrollo de las operaciones. En este contexto, el volumen operado subió un 10% a u$s 661 millones.



Los máximos se anotaron con la primera operación pactada en los $ 20,24, tres centavos por arriba de los valores registrados en el cierre previo. La posterior aparición de importantes órdenes de venta comenzó a forzar bajas en los precios que rápidamente se acomodaron con facilidad en los $ 20,22. La intensidad de las ventas se acentuó en la última media hora y con una demanda muy debilitada, los precios tocaron mínimos en $ 20,18 casi sobre el cierre.



"La reaparición de la oferta con cierta intensidad forzó un cambio de tendencia en el mercado y posibilitó que, sin la interferencia del Banco Central, la divisa norteamericana operara con bajas que la llevaron otra vez al nivel exhibido en los últimos días de marzo pasado", indicó el analista Gustavo Quintana.



Agregó que "la primera baja de la semana, a pesar de ser de escasa magnitud, es la más importante desde el 23 de marzo con la característica adicional que no fue forzada en esta oportunidad por la intervención de la autoridad monetaria. Los precios se acomodaron en un rango que ahora tiene como techo visible los $ 20,20 y se sitúa por el momento en un nivel muy funcional a las aspiraciones oficiales que ven con satisfacción el resultado, hasta el momento provisorio, de las fuertes intervenciones de regulación".



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,75% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 216 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el circuito secundario se operaban al plazo de 8 días a 26,30 % TNA, y la de 189 días al 26,30 % TNA.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 550 millones, más del 30 % se operó para fin de abril a $ 20,42 con una tasa implícita del 23,54% TNA, y el plazo más largo fue diciembre a $ 23,18 a una tasa del 20,63% TNA.



En la plaza paralela, en tanto, el blue se mantuvo estable a $ 20,61, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" subió ayer cinco centavos a $ 20,30.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el lunes u$s 63 millones a u$s 61.673 millones.

Fuente: Ámbito