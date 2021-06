En el sector productivo están preocupados y prevén mayores costos para combatir las plagas y para mantener la productividad de los cultivos, a raíz de que se anticipa que el invierno será más cálido de lo habitual. El pronóstico para los meses de junio, julio y agosto de 2021 que publica el Servicio Meteorológico Nacional indica que el invierno sanjuanino será seco -es decir con bajas o nulas nevadas-, y con temperaturas mayores a lo normal, lo cual trae amenazas para las cosechas del área agrícola provincial. Un experto local también advierte que se esperan heladas, y mucha probabilidad de tardes soleadas y templadas (ver abajo). Y desde el INTA los técnicos dicen que hasta ahora no se han acumulado muchas horas- frío que se necesitan para que los cultivos entren en el reposo invernal y luego tengan mayor productividad. Además advierten que es contraproducente que el clima sea tan cálido porque favorece la supervivencia de las plagas tales como Mosca de los frutos, polilla de la vid y cochinillas (ver abajo). Por todo ese cóctel de factores los productores ya están bastante intranquilos acerca del futuro económico del campo. Juan Juan José Ramos, titular de Asociación de Viñateros Independientes, está seguro que este año agrícola implicará ‘mayores gastos’. El invierno

pasado se presentó cálido, tal como se pronostica ahora; y destacó que la vid no tuvo tanto desarrollo en función de los trabajos que realizó el productor. ‘’Se trabajó mejor porque se sabía que la uva iba a valer, se invirtió en agroquímicos y sin embargo el efecto no fue tan notorio por las altas y bajas del clima”, indicó. Agregó que variedades ‘primicias’ y tintas como el Malbec no tuvieron el efecto esperado, y que zonas bajas como la de 25 de Mayo -que concentra la mayor superficie cultivada de viñedos-, fue la más afectada. Respecto a las plagas dijo que ‘está costando mucho combatir la Lobesia, que es el peor problema de la uva actualmente, y la falta de frío no colabora para la desaparición del insecto. ‘’Si queremos exportar uva en fresco a Brasil el costo será mayor”, advirtió. Recordó que los productos para combatir otras plagas son caros y tienen limitaciones para su uso. José ‘’Catuco” Molina, ingeniero agrónomo y titular de Cámara de Productores Vitícolas, dijo que lo que realmente le preocupa es la falta de nieve y las heladas tardías. De esto último recordó lo sucedido este invierno en Francia donde este fenómeno ‘’destruyó a los productores del país’, y aconsejó planificar los métodos de defensa pasiva de heladas, lo cual también implicará más costos. Sobre el resto de factores, dijo que habrá que tener mayor planificación y observación especialmente en las variedades más tempranas de vid - como la Superior-, que requieren más horas de frío; y añadió que el problema más complejo son las plagas. Sin embargo en ese sentido se mostró confiado en el plan provincial de control y evaluación de plagas que realiza el Procem. Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola, opinó que será ‘perjudicial’ si no se logra alcanzar las horas de frío necesarias para tener una buena brotación y cuaje de uvas. Al respecto, el climatólogo German Poblete dijo que sólo se han producido hasta ahora tres heladas: el 24 de mayo (-0,5´), la otra el 25 de mayo (-2´) y el 26 (-1,8´). ‘’Respecto a las pestes obviamente es mejor tener un invierno fresco, pero a mí hoy me parece más grave el tema hídrico, la falta de nieve; antes que si tenemos un invierno más o menos frío’, dijo Martín.

Las explicaciones técnicas

De acuerdo al clima, será un invierno "benigno" para la gente



A diferencia de la mayor parte de Mendoza, la provincia de San Juan está encuadrada dentro de un pronóstico de estación invernal "seca", junto a las provincias del NOA. Además, el clima se proyecta con temperaturas superiores a la normal (ver infografía), en un rango de probabilidad de entre 40% y 45%, junto con el oeste de la Patagonia, según informó el Servicio Meteorologico Nacional. Claro que advierte que estas previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el período analizado, y que pueden verse afectadas por olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del "tiempo" que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, pero que todos ellos serán de corta duración. El doctor en climatología Germán Poblete opina igual en ese aspecto. Dijo que ""la media de junio, julio y agosto va a tener una anomalía por encima de lo normal", pero que eso no implica descartar que vayan a haber "episodios fríos" desde mediados de junio hasta mediados de julio. Poblete agregó que de seguir el patrón de sequedad que está afectando gran parte del Pacifico, Chile central y Argentina, además de pocas precipitaciones habrá muy poca nubosidad. ""En conclusión, si está despejado hay mucha probabilidad de heladas, y mucha probabilidad de tardes soleadas y templadas. Si el aire está lo suficientemente seco vamos a tener una gran diferencia entre la temperatura mínima y la máxima", pronosticó. ""El sanjuanino va a decir que es un invierno benigno, o sea que en términos medios va a estar por encima de lo normal, siempre hablando del calentamiento radioactivo que es el que más influye en San Juan", explicó.

El experto explicó que hasta ahora han sucedido tres nevadas en la cordillera cuyana: El 7 de mayo hubo una en el sur de Mendoza, después hubo otra el 21 de mayo que afectó a San Juan, pero fue muy pobre. Y la de Veladero en Iglesia fue el viernes 28 de mayo. Dijo que hay capa de nieve cordillerana en el norte y sur de San Juan, pero en la cordillera media está muy pobre, prácticamente nula. ""En la cuenca del río San Juan la más importante es la del río Blanco, y ahí hay una capa delgada de nieve, pero no así en la del Castaño", indicó.

INTA: son pocas las heladas que han ocurrido para esta época



Pierluigi Pierantozzi, especialista del INTA, dijo que la falta de frío que estamos viendo es anormal, que hasta el momento hay pocas horas frescas acumuladas en los cultivos y que eso provoca que las plantas no se preparen para el invierno, tarden en perder la hoja y si se produce una helada de golpe pueda afectarlas mucho más. ""Peor aún es que no haga frío, la planta brote y después llegue una helada. Si el clima es seco hay muchas posibilidades de heladas y eso puede generar problemas en el campo", dijo el experto, aunque lógicamente eso se verá cuando transcurra el invierno. Explicó que los cultivos necesitan "un cierto grado de frío" para tener una buena floración y por ende una buena productividad al iniciar un nuevo ciclo, y señaló que la falta de horas frío hace a los cultivos susceptibles a contraer más enfermedades, en función de la especie. ""Si no hay heladas, si no baja la temperatura, las plantas no están acumulando frío y eso no es bueno", señaló. Agregó que lo normal es que las plantas empiecen desde mayo a acumular frío, lo cual sucede cuando las temperaturas van de 0 a 7 grados, un proceso que hasta ahora no ocurrió, viene muy lento.

Pierantozzi dijo que la falta de frío puede ocasionar problemas relacionados a la susceptibilidad de enfermedades por dos razones: una porque se vuelve más sensible en general, y otra, porque al no haber frío las plagas tienden a no morirse. ""El invierno funciona para eliminar las plagas en cantidad, sobre todo a las plagas de insectos" y mencionó la Mosca de los Frutos, Lobesia, cochinillas y arañitas. Agregó que la cantidad de horas frío que se deben acumular depende de cada especie. El olivo puede acumular con temperaturas de hasta 12 grados, y dentro de la vid hay variedades que entre 500 y 600 horas, hasta 1.000 horas de frío acumuladas. ""En general la mayoría de la vid que está plantada en San Juan con 500 o 600 están bien", opinó. La calidez de este otoño sí ha favorecido en las chacras a "estirar" la plantación de cultivos de verano como tomates, berenjenas y pimientos. En los de invierno, como cebollas, ajos y semillas en general, el especialista dijo que también necesitan horas de frío para poder tener buena productividad.