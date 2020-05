Mientras se atraviesa la recta final de la negociación para concretar un canje de deuda soberana por unos USD 65.000 millones, la Comisión Nacional de Valores dispuso un nuevo ajuste de las restricciones para operar dólares por fuera del mercado de cambios oficial.

Este lunes estableció un “parking” de cinco días hábiles a la compra de bonos en pesos para luego venderlos y hacerse de dólares. El riesgo que supone retener los títulos en cartera por dicho plazo, ante la diaria fluctuación de cotizaciones de esos papeles en el marco de una reestructuración, quita incentivo a esta práctica, que no implica pérdida de reservas para el Banco Central.

Con las nuevas restricciones, las paridades bursátiles ceden un casi 7%: el MEP se transa en torno a los $102, mientras que el contado con liquidación cae a los 106 pesos. Mientras, el blue sube tres pesos o 2,4%, a $129 para la venta.

El dólar blue acumula un alza de 71% en 2020

Como era de esperarse, un dólar blue sostenido y una caída en las paridades bursátiles, ahora más controladas, amplía la brecha entre ambos, como se observó ya el viernes de manera parcial. También canaliza hacia el mercado marginal las operaciones de individuos y empresas que buscan dolarizar su excedente de pesos.

Mientras profundizan los controles para acotar las operaciones bursátiles de dólar MEP y contado con liquidación, el dólar formal continúa con su moderado sesgo alcista en la plaza mayorista, con un avance de nueve centavos en el día, a 68,27 pesos. En 2020 el tipo de cambio oficial suma un alza de 14 por ciento.

Contribuye en las últimas ruedas a este movimiento parsimonioso del dólar mayorista un repliegue del proceso devaluatorio en Brasil, donde el dólar cedió un 10% desde el récord de 5,96 reales del 14 de mayo a los 5,37 reales este martes.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el liqui se sitúa en 56%, mientras que se amplía a 89% con el dólar informal

“La combinación de dólar oficial barato, brecha récord con el paralelo y sobrante de pesos hizo que nuevamente creciera la cantidad de personas humanas compradoras de los 200 dólares permitidos”, refirió el economista Martín Tetaz. El BCRA informó que en el mes de abril superó 1,2 millones de personas. Esta cifra “nos hace pensar que esta promo tiene los días contados”, advirtió Tetaz.

Un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea enfatizó que “a pesar que el ritmo de devaluación nominal se aceleró en los últimos meses, esto no alcanzó a compensar la depreciación de las monedas del promedio de los socios comerciales de Argentina”.

En un mes de apertura parcial de los bancos, los depósitos privados en efectivo cayeron más de USD 1.200 millones

“Los tipos de cambio implícitos retrocedieron hasta 7% en la semana, y anotaron su primera baja en casi dos meses, mientras que las brechas se ubicaron por debajo del 70%, tras la puesta en marcha de una serie de medidas impulsadas por el BCRA y del anuncio de extensión del plazo para negociar la reestructuración de deuda externa”, indicó un reporte de Research for Traders.

Las reservas internacionales del BCRA alcanzaron el viernes los USD 42.741 millones, el monto de activos brutos más bajo en tres años, desde los USD 39.884 millones del 25 de enero de 2017.

“El goteo de reservas es incesante. Incluso sin pagos de deuda, el Central no puede detener la sangría de dólares, en particular en los depósitos en dólares de los privados”, apuntó Nery Persichini, Head of Strategy en GMA Capital.

“Como consecuencia de la salida de divisas durante el cepo, apareció una bandera roja en las reservas netas: se ubican por debajo de los USD 10.000 millones, mientras que hace nueve meses superaban los USD 20.000 millones”, indicó Persichini.

El descenso en el nivel de reservas brutas fue impulsado en el último mes por el retiro de depósitos en dólares. Desde el lunes 20 de abril, cuando se flexibilizó la cuarentena para la atención al público en los bancos, salieron del sistema financiero más de 1.200 millones de dólares.

En tanto, los depósitos en dólares retrocedieron al nivel más bajo desde el 7 de noviembre de 2016. Los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se redujeron unos USD 1.252 millones o un 6,8% desde los USD 18.289 millones del viernes 17 de abril, antes de la flexibilización de la atención al público en bancos, a los USD 17.037 millones del 20 de mayo.

Infobae