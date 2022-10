La crisis de financiamiento por la que atraviesa el sector de la salud privada por la "grave" situación económica y el atraso que han sufrido en consecuencia los honorarios profesionales, según señalan en el sector, ha llevado a que cada vez más médicos hayan empezado a cobrar un plus por su atención al paciente, que puede ir desde los $500 hasta los $1.500, en promedio. Y así lo admiten por ejemplo en el Colegio Médico, que nuclea a unos 1.100 profesionales en San Juan. Como consecuencia de este panorama, la atención en los hospitales públicos ha crecido un 10% en lo que van del año, según dio a conocer Guillermo Benelvaz, secretario Administrativo de Salud Pública.

Es porque muchos enfermos, que porque nos les alcanza no pueden pagar el plus a su médico y por eso recurren a los hospitales, donde no tienen que hacer frente a ese gasto.

El cobro de un plus o copago es una acción no autorizada por la ley, pero en la práctica su comprobación no es fácil. Y es porque resulta muy difícil identificar a alguien que lo haga, porque se trata de una relación de absoluta confianza entre un médico y un paciente, que muchas veces lo atiende desde hace años. Además, hace falta tener un recibo por el pago extra, que tampoco es fácil de obtener. Y la sanción debería ser aplicada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Lo cierto es que en el caso de San Juan y de acuerdo a pautas establecidas por sociedades científicas de la actividad, por una consulta médica debería abonarse entre los $2.500 a los $3.000. Pero la Obra Social Provincia (OSP), la mayoritaria en la provincia con unos 150.000 afiliados, le paga por orden al médico unos $1.700, la prepagas abonan un monto similar y las obras sociales sindicales unos $1.200. La diferencia con el arancel médico es lo que el profesional le termina cobrando al paciente.

Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico, explicó que al profesional "no le alcanza con lo que le pagan las obras sociales y necesita cubrir sus gastos". Por ejemplo el mantenimiento del consultorio, limpieza, la secretaria y hasta si alquila un local.

Desde el Círculo Odontológico, que agrupa a los odontólogos, unos 500 en la institución, Jorge Castro explicó que en lo que va del año, los insumos, que la mayoría son importados, han tenido un incremento de entre el 130% al 150%. Y que vienen con aranceles atrasados. Por ejemplo las OSP les ha concedido en lo que va del año un aumento del 50% en los aranceles y ahora están en tratativas de un 9% en octubre y otro 9% en noviembre, que serán un 68% en total.

"Hay casos en los que algunas obras sociales pagan a plazos muy largos o que tienen poca cobertura. Frente a esa situación no queda otra que cobrar una diferencia por las prácticas no nomencladas o que no tienen cobertura", dijo el directivo.

Otro ámbito particular y con unos 70.000 afiliados es el de los jubilados, con su obra social el PAMI. Marzio Meglioli, la máxima autoridad en la provincia, dijo que ningún afiliado paga extras por la atención por parte de los médicos de cabecera. Pero aclaró que hay profesionales, como reumatólogos y neurólogos, que no reciben ninguna obra social y al paciente no le queda otra que abonar la consulta.



Iniciativa

En el Gobierno nacional, a instancias del presidente Alberto Fernández, hay un proyecto de reforma del sistema de salud en el país, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que reconoce el cobro de los copagos para salvar el problema de los bajos aranceles que abonan la mayoría de las obras sociales.

Médicos

4.000 Es la cantidad de profesionales de la medicina que se calcula que trabajan en la provincia en distintas especialidades. Unos 1.100 pertenecen al Colegio Médico de San Juan.

El recupero de los costos

En el ámbito de la salud pública hay pacientes que, teniendo obra social, concurren a los hospitales para recibir atención. Por ley, el Estado puede hacer un recupero de costos de las prestaciones brindadas a pacientes con cobertura asistencial. La normativa establece que, del total de fondos recuperados, el 33% ser utiliza para capacitación del personal, el mismo porcentaje para la compra de equipamiento, mientras que el resto, un 34%, va como gratificación solidaria para el personal, esto es, un aporte extra en el sueldo. El total recaudado viene subiendo, al punto que en el semestre marzo-agosto superó los $287 millones (ver infografía).