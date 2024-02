El uso de coberturas en viñedos, cada vez más difundido, presenta múltiples beneficios para la producción como aumentar la biodiversidad, reducir la compactación, controlar erosión eólica e hídrica, mejorar la infiltración y aumentar las comunidades microbianas del suelo, entre otras.



Una investigación evaluó diversos atributos de fenología, adaptabilidad, control de malezas, impacto estético y artrópodos asociados a nueve especies herbáceas perennes de flor como son: Achillea filipendulina, Centranthus ruber, Ceratostigma plumbaginoides, Coreopsis grandiflora, Gazania repens, Salvia microphylla, Salvia gregii, Nepeta racemosa y Bulbine frutescens. Todas variedades incorporadas como bandas florales en los interfilares de un viñedo bajo manejo orgánico. Además, se consideraron las limitantes del sitio, se seleccionaron especies con aquellos atributos que permitían promover la biodiversidad de organismos benéficos, disminuir la erosión hídrica, tener mayor adaptabilidad y otorgar un valor agregado de impacto estético y escénico.



Los objetivos planteados fueron: diseñar bandas florales en los interfilares con especies que se adapten a las limitantes del sitio y que convivan con el manejo del viñedo orgánico; evaluar la respuesta de las especies en el interfilar, registrar el desarrollo de malezas en relación a la especie de cobertura y relevar la diversidad de artrópodos predadores, himenópteros parasitoides y polinizadores asociados a especies florales.



Entre los resultados obtenidos se pueden citar que todas las especies de la paleta vegetal seleccionada presentaron similar respuesta en su desarrollo. El impacto de la floración, producto del largo de floración y lo llamativo de la misma fue uno de los atributos evaluados. Por otro lado, en relación a la presencia de artrópodos benéficos en el interfilar de un viñedo orgánico en las nueve especies, los resultados reflejan que cuatro de ellas presentaron índices de biodiversidad (H’) mayor a dos como muestra la figura.



A partir de este estudio surgieron nuevas líneas de investigación con especies exóticas resistentes y nativas de nuestra ecorregión, ampliando la paleta vegetal y la biodiversidad en los paños de cultivo, contribuyendo de este modo a una vitivinicultura sostenible que considera al viñedo como un “paisaje multifuncional”.



Importancia global



Desde principios del decenio de 1990, en muchos países europeos se han aplicado cada vez más medidas agroambientales destinadas a mejorar los recursos florales, como la siembra de mezclas de semillas de flores silvestres en los márgenes de los campos o en campos reservados (en adelante denominados franjas de flores silvestres), para mitigar el impacto de la disminución de los insectos que visitan las flores. Inicialmente el objetivo principal de estas franjas de flores silvestres era promover la biodiversidad en general. Sin embargo, con una demanda en constante aumento de productos agrícolas, se necesitan medidas que ayuden a aumentar la producción agrícola sin impactar negativamente la biodiversidad. En consecuencia, existe un interés creciente en establecer franjas de flores silvestres que mejoren específicamente los grupos de especies de insectos que brindan servicios de polinización y control biológico de plagas.



A continuación, citamos recomendaciones y sugerencias obtenidas de distintos proyectos de investigación (citados al final de la nota) llevados a cabo en distantitos países sobre la temática:

1- Mientras que aumentar la diversidad de especies de plantas es beneficioso para los polinizadores, estos perciben a sus plantas hospedantes por sus rasgos funcionales. La forma de la corola de la flor, por ejemplo, determina la accesibilidad del néctar floral para los visitantes de las flores, mientras que los polinizadores, dependiendo de la longitud de sus piezas bucales, pueden preferir diferentes formas de corola. Los rasgos funcionales de las flores pueden actuar como características atractivas o como barreras para los visitantes de las flores. Se ha informado que los rasgos relacionados con la fenología, la morfología y las señales visuales de las flores contribuyen más a definir el nicho de alimentación de las especies polinizadoras, en comparación con otros rasgos, como la masa de néctar y polen de las flores y el tamaño de exhibición. La evidencia experimental muestra que la relación entre la diversidad funcional (o rasgos funcionales) de las plantas y la abundancia y diversidad de polinizadores es escasa.

2- Para una cantidad constante de recursos florales, el aumento de la diversidad funcional de las plantas y, por lo tanto, la disminución de la redundancia de posibles nichos de alimentación de polinizadores, disminuye la cantidad de recursos florales presentes por nicho de alimentación. Como las especies polinizadoras tendieron a tener menos superposición en sus nichos de alimentación en franjas florales con mayor diversidad funcional, esto puede conducir a una reducción de los recursos florales disponibles para las especies polinizadoras con un nicho de alimentación más especializado.

3- Las respuestas de los visitantes de flores a los tipos de mezclas sembradas no dependieron del tamaño de la franja de flores silvestres, la proporción del hábitat seminatural circundante o las variables de las flores. Sin embargo, todos los visitantes de flores, excepto las mariposas , aumentaron al aumentar la cobertura establecida o la riqueza de especies de flores (sembradas) en todos los sitios. Los resultados sugieren que, aunque las franjas de flores silvestres ricas en especies pueden beneficiar a varios grupos de especies, maximizar diferentes objetivos implica compensaciones entre grupos funcionales que prefieren flores de corola corta o larga. Además, se sugiere que la siembra de una mezcla de flores silvestres no necesariamente da como resultado una vegetación con la misma composición que la mezcla de semillas, ya que las especies pueden establecerse mal o no establecerse en absoluto.Por lo tanto, la selección de especies de flores para mezclas de semillas debe tener en cuenta, además del grupo objetivo de insectos, las características de establecimiento de las especies de plantas.

4- Mezcla de semillas de flores silvestres basada en investigaciones primarias tiene el potencial de proporcionar un forraje más atractivo tanto para las abejas silvestres como para otros insectos polinizadores en comparación con las mezclas estandarizadas.

5- La promoción de flores silvestres perennes mediante la siembra o permitiendo la regeneración natural de la cobertura del suelo entre hileras en los viñedos tiene el potencial de impulsar la biodiversidad en los viñedos a gran escala si se adopta ampliamente.

Fuente: Nota del Observatorio Vitivinícola