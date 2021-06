A pocas semanas de la fecha límite para abonar el medio aguinaldo, pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores alertaron que será "muy difícil" concretar el pago en tiempo y forma, y se inclinan a saldarlo en forma fraccionada.

En este grupo está el comercio minorista no esencial, como por ejemplo negocios de venta de indumentaria y calzado y hoteleros y gastronómicos, sectores muy golpeados por la crisis. Pero también se encuentran el sector de farmacias y de construcción. Entre los que dicen que sí podrán pagarlo en una vez están los mineros y los supermercados. La industria está dividida.

Desde el sector comercial, Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio,

se inclinó a prever que la mayoría del sector se aprestará a negociar con el gremio y sus empleados para pagarlo en dos o tres veces. Rodríguez recordó que el año pasado, cuando el comercio a esta altura venía de estar cerrado más de 50 días, se logró incluso un acuerdo con el Sindicato Empleados de Comercio para fraccionar este pago. ""El sector viene complicado este año también, y será complicado pagar el medio aguinaldo, pero es una obligación y corresponde abonarlo", dijo el dirigente. Agregó que algunos comercios que ""estén en mejor condición no tengo duda que van hacer frente, pero hay muchos que están complicados y que llegarán a un arreglo para establecer de qué manera lo van a ir saldando", dijo. Añadió que para pagarlo se recurrirá a la ayuda que se tenga a mano, y señaló especialmente el subsidio de $15.000 pesos que entrega el Estado provincial.

Rubén Miadosqui, desde la Asociación Hotelera Gastronómica San Juan, advirtió que la ""situación en el sector está bastante complicada a pesar de que vamos a empezar a recibir una ayuda provincial por 4 meses. Con ese importe no hacemos nada porque es realmente imposible en la situación que está el sector poder llegar a asumir el compromiso de pagar el aguinaldo", dijo, y agregó que cada empresa arreglará con sus empleados cómo lo va a ir pagando. ""El sector viene mal, y está limitado en horarios. En las fechas que más puede trabajar no puede hacerlo", reclamó Miadosqui. Carlos Otto, desde el sector de farmacias de la Federación Económica, anticipó que el sector "se reunirá en paritarias para analizar la posibilidad de pagar fraccionado". ""La situación de pago se hace complicada no por el cierre o la baja venta, que en nuestro sector no se registran; pero sí por el aporte ( bonificación que se le hace al funcionamiento de la seguridad social) que hoy es del 20% promedio. Ese número hace que muchas farmacias estén en situación de cierre", dijo Otto. Desde el sector de la Construcción, César Borrego -vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción-, dijo que hay matices en las empresas, pero indicó que "en general, seguramente se va a cuotificar".

Los rubros supermercadistas y de alimentos, en cambio, señalaron que van a liquidarlo en un solo pago, según dijeron referentes en vos baja. ""Nosotros lo vamos a pagar en tiempo y forma haciendo un gran sacrificio pues nuestro sector está tan complicado como cualquier otro, pero no vamos a pedir ayuda a costa de sacrificar stock", dijo el gerente de una cadena. Desde la Cámara minera señalaron también que el sector metalífero y calero en general están con buen nivel de actividad y que lo pagarán "en su totalidad sin ningún problema". Lo mismo que el sector de piedras de travertino y lajas. En cambio Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial, dijo que la forma de pago "va a depender de cada empresa". "Hay voluntad de llegar a un acuerdo con nuestros trabajadores y poder hacer frente a este pago de medio aguinaldo", dijo.

Entidades nacionales buscan el ATP



Diversas entidades nacionales advirtieron que no podrán concretar el pago del medio aguinaldo sin ayuda estatal y coinciden en la necesidad de que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) vuelva a ponerse en marcha. "Es una medida que necesitamos. Si el año pasado la precisamos, hoy mucho más porque las mipymes están en una situación complicadísima y, a diferencia de lo que ocurre en las grandes empresas globales, el empleado tiene nombre y apellido. No es un número", indicó el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Castillo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa coincide en que el ATP es una herramienta que debe regresar y además, cubrir el pago del aguinaldo, pero aún espera respuesta a los pedidos realizados al Gobierno nacional. Dijeron que unos 90 mil locales comerciales cerraron desde el inicio de la pandemia y cerca del 55% están en una situación "regular, mala o muy crítica".