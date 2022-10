Este mes Hidráulica distribuirá más agua de riego, pero tras dar esta concesión en medio de la crisis hídrica, no descarta que haya que realizar cortes forzados más adelante, lo que afectará más los cultivos. El dato se conoció ayer al término de una larga reunión entre el Consejo de Hidráulica con los presidentes de las Juntas de Riego de la provincia, donde estas últimas no aceptaron la propuesta oficial de disponer menos agua este mes. En forma unánime los regantes votaron que haya 7 días de cortes de agua en octubre, lo que sucederá la próxima semana, desde el lunes 17 al domingo 23 de octubre.

Tras la presentación a los regantes por parte de las autoridades de la Secretaría del Agua y del departamento de Hidráulica, del Pronóstico Hídrico 2022-2023 -el cual refleja un derrame de 992,88 hm3 para el río San Juan (ver recuadro)- se procedió a votar el programa de cortes para lo que resta del mes.

El gobierno quería cortar al menos 14 días la distribución por los canales de regadío, en medio de una sequía severa, porque los diques están en su mínimo nivel, y por si el derrame pronosticado del río falla. Ayer se bajó la propuesta a 11 días (incluso en medio del tironeo, algunos ofrecieron 9 o 10 días), pero fue inútil ante la negativa rotunda de los regantes que en pleno votaron por la moción de cortar sólo por un semana. El argumento del sector privado es que necesitan ahora regar los cultivos.

'Después de una larga pelea, ganamos nosotros. Necesitamos regar ahora para que no se nos sequen los cultivos. Que se acumule agua en los diques después', dijo al término del encuentro Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y de la Junta de Riego de Chimbas. Durante toda la semana, las juntas en su totalidad y distintos referentes de entidades productivas manifestaron la postura de no cortar más de una semana el riego este mes, lo que finalmente se consiguió. Pero el optimismo de los regantes contrasta con la preocupación de las autoridades de gobierno.

El presidente de la Secretaría del Agua, Ramiro Cascón, reiteró su temor respecto a que el río no derrame lo pronosticado, y defendió el objetivo de realizar un corte de por lo menos 11 días para evitar interrupciones forzadas más adelante, pues un corte tardío coincidirá con la época de mayor demanda de los cultivos. 'Nuestra recomendación no fue caprichosa, sino evaluada con fundamentos técnicos, para no vernos forzados a hacer los cortes más adelante, en un momento inoportuno para el cultivo; pero los presidentes de juntas y consejeros que representan a los regantes no lo entendieron de esa manera' dijo el funcionario. 'Hemos presentado un pronóstico y parece que la cifra ha dado una sensación de que está todo solucionado y la realidad es que no es así' agregó Cascón.

Explicó que el escurrimiento del río actual es de 21 m3/s y se están entregando 35 m3/s para riego desde el dique de Ullum que está casi vacío. O sea, se está entregando mucho más de lo que se repone y así va a seguir hasta diciembre o enero cuando empiece a venir un mayor derrame. Mientras tanto, si el derrame no mejora, los diques seguirán bajando -ahora tienen entre todos 241 hm3- y se corre el riesgo de que entren en niveles críticos de cota, lo que obligará a cortar el riego. También se quería juntar más agua en Ullum para evitar problemas en la provisión de agua potable, en caso de que ocurra una crecida inesperada.

Qué dice el pronóstico hídrico

El Departamento de Hidráulica dio a conocer esta semana el pronóstico hídrico para el período octubre 2022- septiembre 2023, el cual prevé un volumen de agua medio en el río San Juan de 992,88 hm3, es decir, un 84,5% por encima de los 538 hm3 de escurrimiento con que finalizó el año hidrológico el pasado 30 de septiembre. Se trata de un 56% de la media histórica que trajo el río, de 1.700 hm3, y continúa siendo un año con régimen Seco. La estimación para esta temporada tiene una dispersión de 814,16 hm3 de mínima, y 1.171,60 hm3 de máxima. Esperan que el río este mes traiga un promedio de 24 m3/s (hasta ahora van sólo 21), en noviembre 31 m3/s; y recién alcanzaría un valor máximo en diciembre con 54 m3/s. Se informó además que para el río Jáchal se espera un volumen medio de 205,22 hm3. Es un 64% del porcentaje de un año medio, fijado en 350 hm3.

* Sequía en Mendoza

En la vecina provincia cuyana, el pronóstico emitido por el Departamento General de Irrigación de cara a la temporada 2022-2023 da cuenta de una situación preocupante que tendrá a la escasez como denominador común para los próximos meses: se espera una 'Sequía Severa' y 'Extrema' en todos los ríos de Mendoza. Estiman que habrá sequía Severa para los ríos Mendoza, Tunuyán y Malargüe. En tanto que el derrame previsto para los ríos Diamante y Atuel son de Sequía Extrema, según informan los diarios mendocinos. Al igual que ocurre en San Juan, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, abogó por modificar las prácticas tradicionales en base a la eficiencia, y pidió dejar de lado los intereses personales, locales y sectoriales a la hora de planificar la gestión.