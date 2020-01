Son tiempos de descuento para comenzar otro capítulo más del acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno. Sin mayores avances durante el fin de semana, ayer aún no estaba del todo definida la lista de productos que integrarán el relanzamiento del programa Precios Cuidados, que se espera que sea entre hoy y mañana, dado que la actual lista tiene su fecha límite el martes 7 de enero.

Dicen quienes estuvieron sentados a la mesa del Ministerio de Desarrollo Productivo hasta el viernes a última hora que el acuerdo está casi cerrado y que quedaba "un 10%" por negociar esta mañana, pero un 10% un tanto "complejo". Por un lado, el futuro de los lácteos; por el otro, los últimos retoques a los valores finales que se verán en las góndolas esta semana.

Sucede que en estos días, como en cada relanzamiento de Precios Cuidados, se da una puja entre proveedores y supermercadistas. Siempre con intervención del Gobierno, los primeros son los que fijan el precio al que les venderán sus productos a las cadenas y almacenes. Los segundos aplican su propio margen y terminan definiendo el precio de venta al público. Si ese número final no recibe el visto bueno oficial, entonces alguno de los dos actores del sector privado tiene que ceder.

Mientras tanto, y por un asunto más coyuntural, los dos actores están trenzados por otro conflicto, el de los puntos del impuesto que no se trasladaron a los precios tras la vuelta del IVA a los alimentos. Como la mayoría aumentó un 7% (y no un 21%, al ritmo del gravamen), hay un porcentaje que debe ser absorbido. Lo que no está claro todavía es por quién: si por fabricantes, por supermercados o por ambos.

En el caso de la leche hay aún más complejidades. Es una categoría sensible de por sí, con lanzamientos de marcas especiales para los programas de precios acordados y máximos. Pero además está atravesada por discusiones sobre el fin del IVA al 0%.

Se acordó que el precio de este producto se mantendría sin cambios, aunque sin que quedara claro quién absorberá el porcentaje del IVA. Esto tendrá efecto en la recaudación, pero no en el bolsillo de los consumidores. Es por eso que, en horas de descuento, es la categoría en la que todavía quedan dudas respecto de los valores finales.

Según se pudo saber, la lista final de Precios Cuidados que se espera entre hoy y mañana finalmente incluye unos 300 productos (unos 200 menos que la última versión de 2019) y tendrá como novedad el regreso de las primeras marcas. Por ejemplo, al menos en el borrador figuraban estrellas de las góndolas como Huggies (pañales), Quilmes (cervezas) y Amanda y Nobleza Gaucha (yerba mate).

Hasta el momento, además, los supermercados mayoristas no participaron de la negociación.

Tampoco reingresarían los protectores solares, uno de los artículos que más polémica generaron en las últimas semanas por su precio elevado y los defensores de que ingresara en el Programa Médico Obligatorio. Eliminados de la lista en 2019, serán de los productos que no volverán y que quedaron afuera en esta reconfiguración y "afinamiento" del programa.

Relanzamiento "marquista"

La clave del relanzamiento 2020 de Precios Cuidados es que incluirá marcas líderes, tal como confirmaron quienes participaron de las negociaciones.

El objetivo es doble. Por un lado, ayudar a la imagen del programa. Por el otro, que la incorporación de estas marcas funcione como un "ancla" para calmar la inflación. Si la líder de cada categoría fija su precio por algunos meses, entonces es difícil que las competidoras con menos participación de mercado decidan aumentar mucho por encima de esos valores.

El asunto de las primeras marcas no es fácil para los fabricantes. En tiempos de crisis, perdieron espacio en las alacenas y heladeras de los argentinos. Según un informe que elaboró el IAE, en 2019 perdieron un 9% del mercado, mientras que las segundas y terceras marcas y las "blancas" (las propias de los supermercados) avanzaron un 40%.

Una de las personas que participaron del debate en el Ministerio de Desarrollo Productivo indicó que hubo tensiones cuando se hizo la propuesta de que integraran la nueva lista de Precios Cuidados porque, por un lado, los fabricantes tienen en cuenta la caída en las ventas, pero a la vez las defienden por una cuestión de prestigio.

Juguetes: repunte de ventas por Reyes

El sector juguetero recibió un poco de aire luego de meses complicados. Por el Día de Reyes, las ventas repuntaron un 2%, según los números de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El titular de la CAIJ, Emmanuel Poletto, destacó que se liquidaron stocks y que se vendieron juguetes "más económicos", a un ticket promedio de $450 por unidad.

También señaló que el 90% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito. La institución afirmó que se aprovecharon promociones de los bancos y el 20% de descuento que la cámara articuló con una plataforma de pagos digitales.

"Además, se realizaron muchas ventas con Ahora 3 y 6, dado que muchas jugueterías ofrecieron cuotas sin interés al no cargar el costo del financiamiento en el precio", añadió el informe de la CAIJ.