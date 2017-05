Acto. Los funcionarios de la casa de estudios junto con los invitados siguieron atentamente el acto de apertura del único sobre que se presentó para participar en la licitación.

Sólo una empresa, la mendocina Dafre y Gaido Construcciones, presentó ayer oferta para participar en la licitación convocada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para completar los trabajos de la primera etapa de la Escuela de Música. Lo llamativo es que la cotización que hizo por las tareas es por 39,7 millones de pesos, un 52,7% por encima del presupuesto oficial, establecido en 26 millones de pesos, que aportará el Ministerio del Interior de la Nación.



El secretario de Obras de la casa de estudios, Jorge Cocinero Raed, dijo que la comisión evaluadora de la UNSJ tiene 30 días hábiles para decidir si acepta la oferta de la constructora o deja sin efecto el llamado, en cuyo caso se deberá llamar a una nueva licitación.



En el Estado provincial, cuando una oferta supera en un 20% al presupuesto oficial, el llamado se declara desierto y se vuelve a realizar, dijo ayer una fuente oficial. La razón es que si no sucediera así cualquier empresa que no se presentó porque no le dieron los números podría alegar en contra del llamado. En el caso de la UNSJ ahora vendrá una etapa de análisis de la oferta de la empresa mendocina para determinar si corresponden o no los precios por los que cotizó los trabajos, además de verificar si cumple o no con los requisitos legales para participar.



El acto estuvo encabezado por el rector de la casa de estudios, Oscar Nasisi, junto a la vicerrectora, Mónica Coca. También estuvieron presentes Francisco Puertas, coordinador Ejecutivo del Programa de Infraestructura Universitaria del Ministerio del Interior, y el diputado nacional Eduardo Cáceres.



“Es una obra que lleva mucho tiempo y es icónica para la Universidad por lo que representa la Escuela de Música”, dijo el rector Nasisi.



Por su lado, el diputado Cáceres no descartó que se puedan gestionar fondos adicionales para terminar la obra. “La Escuela de Música se va a hacer sí o sí”, sostuvo el legislador.

La construcción de esta obra ha tenido distintos vaivenes a lo largo de los años (ver aparte).

Y por eso se decidió encararla en 5 etapas, de la cual esta es la primera. A los trabajos los inició la empresa Salmax y comenzó con las tareas en un predio detrás del Auditorio Juan Victoria. Pero en agosto del 2015 los abandonó cuando llevaban alrededor de un 40% de avance. Por eso es que la nueva constructora deberá completar una etapa que quedó inconclusa.



Lo que falta es terminar un complejo de 1.600 m2 y contendrá un total de 44 aulas en las que podrán tomar sus clases unos 1.000 alumnos que cursan sus estudios en la unidad académica que depende de la Facultad de Filosofía, a cargo de la decana Rosa Garbarino.

Construir toda la escuela significará levantar una estructura de 6.400 m2 y el costo total está calculado, a comienzos de este año, en unos 160 millones de pesos.

Cronología

Agosto

2006



La Provincia le cedió a la UNSJ el terreno que está ubicado detrás del Auditorio para hacer la Escuela de Música de la casa de estudios.



Septiembre

2013

Tras años de gestiones, la Nación aportó 17 millones de pesos y la casa de estudios llamó a licitación. Ganó la empresa Salmax.



Agosto

2015

Por supuestos problemas económicos, la constructora Salmax abandonó la obra cuando llevaba alrededor de un 40% de ejecución.



Noviembre

2015



La UNSJ planeó llamar a una nueva licitación, pero no pudo. Después, el Ministerio del Interior de la Nación dispuso aportar fondos para los trabajos.