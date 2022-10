El secretario del Agua, y a cargo del Departamento de Hidráulica, Ramiro Cascón, dijo que en el pronóstico hídrico que se dará a conocer en su totalidad el próximo martes se calcula que el aporte del río San Juan para la actual temporada 2022/23 será de al menos 800 hm3. Se trata de un 49% más que los 536 hm3 de la temporada anterior, pero está muy lejos de los 1.200 hm3 que precisa San Juan para satisfacer sin apuros las necesidades de consumo humano, riego, energía y recreación.

El régimen del río continuará como "muy seco", y ante el mal escenario que vive la provincia -con los diques con el menor volumen de agua de la historia- las autoridades planean mantener las restricciones en la distribución de los canales de riego. "Tengo el convencimiento de que hay que mantener una corta de agua prolongada, porque se demostró que los cultivos de invierno los pudimos abastecer y sostener con las perforaciones. Mendoza lo viene haciendo desde hace rato", dijo Cascón.

El funcionario recordó que el río de San Juan tiene un comportamiento muy inestable, con años que trajo 4.000 y 7.000 hm3, y otros muy por debajo de la media, como ocurrió en la sequía del "68 al "72 y la actual. Además los tres diques que están sobre su cauce -Caracoles, Punta Negra y Ullum- tienen embalsados en su conjunto apenas 245 hm3 (ver infografía), el nivel más bajo de la historia, logrado a pesar de que se realizó la corta de invierno más prolongada, de 131 días. "Esto demuestra que hemos estado parados en la cornisa", graficó Cascón sobre la delicada situación hídrica de la provincia. El funcionario además advirtió que las represas deben mantenerse con agua no sólo para asegurar las cotas mínimas de seguridad del dique, sino para garantizar la disponibilidad para el consumo humano. "No es algo caprichoso, estamos en emergencia hídrica y a Ullum no se lo puede dejar en una cota tan baja, porque ante una tormenta grande hacia el norte el material de arrastre podría complicar toda la operación de la planta potabilizadora de Marquesado", señaló.

Ante el escenario, las autoridades anticipan que con el agua pronosticada van a equilibrar el sistema de todos los usuarios por igual, es decir de los regantes, del almacenamiento de agua en los diques; y de la recuperación de los acuíferos subterráneos en algún momento. Cascón aseguró que con respecto al riego de cultivos, cree que es mejor realizar cortes ahora en los canales de distribución porque el brote de la mayoría de los cultivos está chico y demanda menos cantidad de agua. "Si se deben hacer cortes de riego en noviembre o en diciembre es mucho más trágico para el cultivo, por eso hay que afrontar esa decisión ahora", señaló el funcionario. La postura anticipa tironeos con los productores que quieren más días de riego este mes.

Otra cuestión que está analizando el gobierno es el estado de la cuenca alta del río, que estuvo tan seca por tantos años. Dicen que esa cuenca funciona como una esponja, la cual ha venido escurriendo lentamente en los últimos meses para proporcionar los 18 a 20 m3 que trae el río actualmente. Todos los especialistas que han estudiado esa cuenca especulan que ahora que nevó más, va a absorber una parte de esa nieve. "Como nunca hemos estado con estos registros tan bajos, la duda es cuánto volumen absorberá una cuenca después de haber estado tan seca para volver a su equilibrio natural", dijo el funcionario.

MÁS INFORMACIÓN

El equipo de Hidráulica se reunirá mañana para ajustar los diferentes escenarios posibles acerca del derrame hídrico que tendrá la provincia de San Juan en la temporada. Los autoridades dicen que para ajustar todos los modelos de proyección hace falta mucha más información que la que se posee actualmente. Por ejemplo, la provincia cuenta con una sola estación de aforo, en el kilómetro 101 del río. Se está proyectando instalar 6 estaciones de aforo más, de transmisión de datos automáticas en cada uno de los afluentes y en Jáchal, para que generen información más cercana a la realidad.