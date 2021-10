Hoy se dará a conocer a las juntas de regantes el pronóstico hídrico elaborado por el equipo de Estudios Hidrológicos del Departamento de Hidráulica, para el período octubre 2021 a septiembre 2022 y tal como se esperaba, se estima que vendrá tan poca agua en los ríos que alcanzará solamente para alrededor de un tercio de la demanda de la provincia. El director de Hidráulica, Oscar Coria, dijo que se calcula que el aporte del río San Juan para la próxima temporada estará muy por debajo de los 600 hm3 y por encima de los 400 hm3. La cifra está muy lejos de los casi 1.200 hm3 que precisa San Juan para satisfacer necesidades de consumo humano, riego, energía y recreación. En la repartición admitieron que los valores estimados del aporte del río son tan bajos que no han sido registrados jamás desde que comenzaron a realizarse mediciones en 1909, hace 112 años. ""La situación es más compleja de lo que se había previsto", admitió Coria, y añadió con preocupación que las estimaciones de caudal tienen valores que no se habían dado en la historia de la repartición. ""Nunca antes se habían registrado valores tan bajos", aseguró. Cada año la repartición hace un pronóstico que termina dependiendo del comportamiento del río y los deshielos, en base a las mediciones de nieve acumuladas en septiembre cuando los técnicos viajan a la cordillera con esa finalidad. Pero incluso puede no cumplirse. De hecho el año pasado se pronosticó un derrame hídrico de 815 hm3 y finalmente en la realidad fueron sólo 654 hm3, a raíz de las escasas nevadas de la cordillera. La diferencia es que el año pasado quedaba algo de agua almacenada en los diques, pero esta temporada y tras tres años seguidos con nevadas escasas, los embalses están casi secos. Frente a esa situación, la alternativa será aumentar los días de corta de agua de riego y recurrir a los pozos de agua, dijo Coria. Eso anticipa que comenzará una dura pulseada con los regantes. Actualmente hay un corte de agua programado en los canales de la provincia hasta mañana, el cual se aprovechó para hacer un recambio de burletes en el Canal Matriz en Capital (que une el Ignacio de la Roza con el partidor San Emiliano). Coria adelantó que hoy se comunicará a los regantes que el corte de agua seguirá hasta el martes próximo, debido a que aún no se terminan los trabajos, pero también por el mal pronóstico hídrico y porque hay una sucesión de feriados donde no se cuida mucho el agua. ""Uno de los caminos más claros es aumentar los días de corta porque viene un fin de semana largo y viene menos agua de lo estimado", dijo el funcionario. Eso ya generó malestar en algunas Juntas de Riego. No obstante, Coria dijo que se harán andar pozos de agua para que se puedan regar las chacras (ver recuadro). Al respecto, el funcionario estimó que al dar a conocer el pronóstico hídrico, los productores podrán hacer una previsión de los cultivos posibles para el año próximo. Es de esperar que se sembrará menos, pero aún no se puede calcular cuánto se achicará la superficie cultivada. El mayor impacto se dará en los cultivos temporarios, que se tendrán que localizar cerca de pozos de agua. Las chacras más chicas serán las más perjudicadas.

Semana del agua

En el marco de la celebración de la semana del Agua, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Agua y Energía, presentarán hoy el pronóstico hídrico a los regantes y mañana se hará la tradicional ceremonia de una ofrenda floral en el dique Ignacio de la Roza, con la presencia del Gobernador. Posteriormente se realizará un encuentro de trabajo.

Persistente sequía

Un informe oficial del Consejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (Cocesp), analizó hace unos meses que a causa de la persistente sequía, en 10 años el recurso hídrico pasó a cubrir sólo el 48,5% de la demanda. El Consejo advirtió que habrá que tomar conciencia de las características semidesérticas de la provincia, e implementar medidas para cuidar el agua.

Vuelven a prender los pozos

Este fin de semana largo lo más factible es que vuelvan a encenderse las perforaciones que forman parte de la batería oficial, y así evitar hasta el martes próximo usar el agua superficial que viene del río, anticiparon en Hidráulica. Es que al ser un fin de semana largo, con feriados el viernes y el lunes próximo, las autoridades piensan cortar el riego todos esos días.

Coria dijo que se piensa hacer andar los pozos ubicados a la vera de los canales Del Norte y Ciudad, para suministrar agua a las chacras ubicadas en su área de influencia. Resta definir cómo se procederá con aquellas plantaciones ubicadas en la zona del Canal Céspedes. Todos esos temas serán parte del debate hoy con los regantes, cuando se presente el pronóstico hídrico.