La empresa Siemens, encargada de instalar un tomógrafo nuclear de última generación, dio una señal para solucionar la delicada relación que tiene con el Ejecutivo. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, confirmó que autoridades de la firma internacional enviaron un correo electrónico, en el que plasmaron su predisposición para reponer, momentáneamente, los equipos faltantes a través de otra compañía, con el objetivo de que el tomógrafo nuclear pueda comenzar a funcionar. La movida de Siemens se dio luego de que el Gobierno sufriera un desplante y de que surgieran duras críticas por las demoras y por no haber entregado todos los equipos necesarios para la puesta en marcha del aparato. Alvo indicó que la propuesta sería aceptada, ya que "lo que busca la provincia es que el tomógrafo funcione y que no se pierda la garantía", pero con la condición de que exista una reunión en San Juan y la oferta quede plasmada por escrito, a través de un agregado en el contrato original. Así, el fiscal de Estado indicó que, ahora, "estamos esperando una respuesta". De no haber novedades, ya está la decisión tomada de ir a la Justicia para que la empresa cumpla.

La relación comercial con Siemens se resintió, ya que la provincia está esperando desde febrero que envíe todo lo necesario para poner en marcha el tomógrafo nuclear. Primero, el equipo llegó con dos plaquetas quemadas, las que fueron repuestas, pero también sin aparatología complementaria necesaria para su funcionamiento, las que estaban contemplados en el contrato. La situación no cayó bien en el Ejecutivo, al punto que desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que aplicarán la multa por la demora, cifra que alcanzaría al menos los 230 mil dólares. Además, la tensión escaló, ya que directivos de la firma solicitaron una reunión con autoridades provinciales, la que se iba a dar el lunes en la tarde, pero Siemens no se presentó, al punto que Alvo calificó la situación como una "total falta de respeto".

Lo adquirido por la gestión uñaquista no es menor, ya que se trata de un equipo destinado a la detección temprana de enfermedades como cáncer y problemas neurológicos (ver recuadro), por el que invirtió casi 1.500.000 dólares.

Alvo dijo que, ahora, Siemens "ha ofrecido enviar, a través de otra empresa, uno de los equipos que falta. Eso nos conviene porque se pondría en funcionamiento el tomógrafo y, a su vez, no tendríamos problemas con la garantía, que era uno de los objetos de la acción judicial". El equipo que llegaría es un activímetro, necesario para medir los isótopos radioactivos que se utilizan para realizar el estudio. Se trata de un aparato clave para el funcionamiento del tomógrafo.

La condición que puso Fiscalía de Estado es que "todo quede por escrito, en un acta, y que la garantía contemple el equipo de reemplazo que ellos envíen hasta que llegue el que se comprometieron a dar en el contrato". Por otro lado, Alvo indicó que "les reiteramos y ratificamos que se encuentran en mora, por lo que no pueden invocar razones de fuerza mayor. Y les pedimos urgente una reunión para ultimar el resto de los detalles. Esto es, la multa, el precio final y la extensión de la garantía". Si eso se cumple, la provincia está en condiciones de desistir de una acción judicial. Según fuentes calificadas, la gestión uñaquista busca reencausar la relación con Siemens porque el equipo puede tener una vida útil superior a los 20 años y es necesario el trabajo de los técnicos de la compañía.

Blindaje

En Salud Pública explicaron que el equipo se calibra con dos fuentes estables. Una de ellas llegó sin el blindaje especial para evitar la irradiación. Fuentes oficiales indicaron que dicho elemento llegó esta semana, luego de que la provincia intimara a la empresa.

Precio

1,5 Son los millones de dólares que la provincia pagará por el equipo. Para hacer el desembolso, la firma debe hacer la instalación completa.

Licitaciones

La licitación se lanzó en agosto del 2021. Se presentó General Electric y Siemens. La primera tuvo inconsistencias y, la segunda, plazos muy largos de entrega. Todo se cayó. Así, hubo un proceso en octubre y luego otro en diciembre, que quedó en manos de Siemens.

Características del tomógrafo nuclear

El tomógrafo nuclear que adquirió la provincia es un denominado PET-CT. Se trata de un sistema híbrido que combina dos tipos de tomógrafos: uno PET (Tomógrafo por Emisión de Positrones) y otro computado (CT), más la función multicorte, 16, de marca Siemens modelo Biograph Horizon, junto a un anillo detector con cristales de Lutecio, que es la última tecnología en el mundo. La maquinaria está concebida para obtener imágenes fundamentalmente en los ámbitos de la oncología, neurología y cardiología, así como para facilitar el diagnóstico. Con un procedimiento único no invasivo, obtiene imágenes CT y PET/CT de alta calidad para visualizar la anatomía con gran detalle y los procesos biológicos a nivel molecular. Con el equipo están incluidos varios componentes para la puesta a punto del centro de Medicina Nuclear en el exhospital Español. El objeto es que la institución sea una referencia en la región.