Una vez más con la llegada del calor y la intensidad del sol, los sanjuaninos comienzan a buscar los protectores solares más aptos para su piel y ahora también con dos factores: el bolsillo y el stock disponible. En la provincia del "buen sol", quienes día a día se someten a los rayos UV tanto por actividades de la vida cotidiana como por ocio, al estar en una pileta, piensan la manera de protegerse la piel.

Si bien hay recomendaciones sobre exposiciones del sol con respecto al horario y prendas adecuadas, uno de los recursos más utilizados es aplicarse una buena capa de protector solar. En este caso, supermercados, perfumerías y farmacias cuentan con marcas, factores, tamaños y precios variables pero con cantidades limitadas, según lo que manifestaron a este medio. Eso sí, todos con una fuerte suba con respecto al año pasado que, de mínima, algunos productos se fueron al doble.

Entre los locales consultados, desde Perfumería Autie, expresó que muchas personas aprovechan promociones y utilizan tarjetas para llevarse en cuotas los productos. Por su parte, en los supermercados del microcentro sanjuanino destacaron que el stock es escaso y cuentan con pocas marcas. Pero que se trata de firmas reconocidas, por lo que el sanjuanino lleva el producto con confianza.

Con respecto al costo, varía mucho el gramaje, si es en grema o spray y el factor de protección solar (FPS). A continuación, el listado de precios de los distintos lugares consultados.

Perfumería

Cocoa Beach FPS 45 - 200ml - crema $8.040

Cocoa Beach FPS 50 - 170ml - spray $5.950

Rayito de Sol FPS 40 - 200ml - crema $10.120

Rayito de Sol FPS 50 - 130ml - crema $7.300

Carrefour

Dermaglós FPS 30 - 130ml - crema $6.965

Dermaglós FPS 30 - 200ml - crema $7.805

Dermaglós FPS 50 - 130ml - crema $7.520

Perfumería Autie

Rayito de Sol FPS 40 - 200ml - crema $8.710

Rayito de Sol FPS 50 - 50ml - crema para rostro $9.270

Nivea FPS 60 - 150ml - crema $6.570

Rayito de Sol FPS 70 - 170ml - spray $9.620

VEA

Dermaglós FPS 30 - 200ml - crema $8.600

Dermaglós FPS 30 - 130ml - crema $8.060

Dermaglós FPS 40 - 380ml - crema $12.829

Dermaglós FPS 50 - 380ml - crema $13.285

Dermaglós FPS 50 - 180ml - crema $10.295

Dermaglós FPS 65 - 120ml - crema $10.417

Villenueve FPS 30 - 190ml - spray $5.479

Villenueve FPS 30 - 250ml - spray $5.992

Villenueve FPS 50 - 250ml - spray $7.445

¿Cómo escojo mi FPS perfecto?

No existe el FPS perfecto, según los expertos de la piel. Aunque existe cierta relación entre el número y la capacidad de bloquear la radiación, siendo mejor cuanto mayor es el número, no existe ninguna crema capaz de bloquear el 100% de la radiación. Además, el protector tiene un tiempo activo sobre la piel, y se degrada a medida que pasan las horas.

También está el factor de cómo extendemos el protector. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra piel es la que decide, finalmente, cuál es el FPS más adecuado. Las pieles oscuras lo son por tener más melanina. Este pigmento natural aparece como consecuencia de exponer la piel al Sol. Los melanocitos, una serie de células especialmente dedicadas a producirlo, se encuentran en la piel.

La melanina es una sustancia especializada en absorber el exceso de energía de dicha radiación, de manera que protege a la célula, al tejido completo, que es la piel, de daños mayores. Por eso, cuando estamos ante el Sol, bronceándonos, en realidad estamos "tostando" la piel, obligándola a defenderse de una radiación perjudicial. Cuanta más tengamos, mayor protección y, por tanto, podemos optar por un FPS menor.

Sin embargo, hay que dejar claro lo siguiente: utilizar un factor mayor o ser más morenos no es sinónimo de permanecer más tiempo bajo el Sol. El Sol, independientemente de la capacidad de proteger por parte de la melanina o de la crema solar, siempre hace daño, incluso de manera indirecta, aunque estemos a la sombra. Debemos tener cuidado y mantener las precauciones adecuadas durante los días de verano.

¿Entonces, qué factor escojo? Nunca menos del 30

Hay un par de consejos básicos al respecto, que siempre podemos seguir para tener nuestra piel siempre en una situación de seguridad. El primero es "escoger siempre el factor más alto". Recordemos que aunque llevemos protección, el sol sigue incidiendo en la piel. Aunque seamos morenos, optar por un FPS 50+ no es ninguna locura. Más bien al contrario. Si no alcanzamos el factor adecuado estaremos exponiéndonos a un posible daño. Así que ante la duda, FPS 50+.

Si nos preocupa el tono de la piel, cosa que no debería en absoluto, podemos optar por un factor menor, pero siempre que esta no sea demasiado clara y sensible. Por otro lado, nunca deberíamos escoger un factor menor al 30. Esto se debe, tal y como avisan los especialistas, a que muchas veces no cumplimos con la premisa necesaria para asegurar la protección.

Esto es, que no llegamos realmente a cubrirnos con la crema adecuadamente. Por otro lado, el uso de nebulizadores transparentes podría también provocar una menor protección, tal y como veíamos hace poco. Así que la lección es clara: si quieres escoger algo menos del 50, nunca bajes del 30, aunque ve siempre a por la mayor fotoprotección.

¿Es cierto que los protectores solares pierden efecto de un año para otro?

Hay dos momentos en los que debe ser descartado: cuando está vencido y cuando pasó de un año para otro aunque no esté vencido, ya que estuvo expuesto a altas temperaturas, y pudo haber perdido efectividad. Si lo conservamos cerrado, envuelto en toallas, con poca exposición al sol y al calor, y aún no esta vencido, lo probaremos para corroborar que esté bien su color y consistencia. Lo ideal es comprar el protector solar y usarlo, y no comprar para almacenar o guardar, salvo que lo hagamos de forma cuidadosa.