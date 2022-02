El bajo precio de la uva, la merma en las cosechas y la escasez de agua en la provincia mantiene en vilo a diferentes sectores del campo, quienes se manifestaron pacificamente esta mañana sobre Ruta 20 y ex Caico.

Asociaciones de viñateros, productores de uva de mesa, de uva de vinificar y pasas de casi todos los departamentos de San Juan se hicieron presentes en el lugar para realizar una asamblea que comenzó poco antes del mediodía, dejando en claro su preocupación por la difícil situación que atraviesan.

Los chacareros habían advertido que si hay disponibilidad de agua en los canales durante al menos dos meses este año, como afirmaron desde Hidraúlica, se podría perder el 40% de los cultivos, lo que llevará a prescindir de obreros que ocupaban otros años.

Y no parece haber grandes esperanzas de que la situación mejore para la próxima temporada. De hecho, creen que la crisis se va a profundizar. Por este motivo ya se les advirtió a los chacareros que mejor no siembren si no quieren perder la producción, a excepción de que tengan pozos propios.

Así están en riesgo cultivos de verduras de hoja, como la lechuga, además de ajo y la semilla de cebolla, por citar algunos ejemplos, además del tomate.