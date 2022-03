La demorada obra de la red cloacal de Caucete, a la que se sumará ahora la renovación de parte del tendido de agua potable, ha generado una fuerte preocupación de los comerciantes, sobre todo de los que tienen negocios en la principal arteria del departamento, la Diagonal Sarmiento. Es porque se quejan de la falta de planificación de los trabajos y de los serios perjuicios que les está ocasionando. Entre los principales, mencionan la caída de ventas por las dificultades para circular, la pérdida de mercadería por el polvo en suspensión que generan los trabajos y que causa también problemas de salud como enfermedades respiratorias.

"Hay un malestar continuo de los comerciantes por el mal manejo, lentitud e inoperancia para llevar a cabo la obra de las cloacas, dejando escombros, tierra acumulada cuando se habilita la circulación y sobre todo la falta de riego constante de las calles para aplacar la tierra suelta", dijo Luis Agulles, presidente de la Cámara de Comercio de Caucete. El problema se agrava, dijo, porque ahora vendrá también la renovación de parte del tendido del agua potable, que demorará aún más tiempo las calles rotas. "Se pudo haber planificado mejor porque ya se sabía que había que renovar los caños", agregó. Desde la entidad le apuntan a OSSE por no controlar a la empresa y al municipio por no exigir mayor celeridad y organización en los trabajos. La intendente Romina Rosas no respondió a los llamados de este diario para consultarle sobre el tema.

La obra de las cloacas comenzó en septiembre del 2018 y debería haber finalizado dos años más tarde, pero la empresa a cargo de los trabajos tuvo retrasos, la intimaron y al final le quitaron la tarea por incumplimiento del contrato. Después, el Gobierno provincial le adjudicó la obra a una nueva firma, Senda SRL, que retomó la tarea a mediados de 2020. Si bien en un principio se estimó que la ejecución iba a finalizar a fines del año pasado, la complejidad de los trabajos y las complicaciones en el ritmo de obra por el covid-19 y su impacto en el personal, demoraron los trabajos, que calculan que estarán terminados a fines de este mes o el próximo. El problema es que después seguirá la instalación de las cañerías de agua potable al igual que las calles rotas durante, por lo menos tres meses más.

Adriana Rugani, propietaria de una casa de repuestos para autos sobre la Diagonal, dijo que "lo de las cañerías de agua ya se sabía que había que renovarlas y por eso se pudo haber planificado mejor. El municipio debió controlar más y haberle exigido a OSSE que apurara a la empresa". Y sobre el impacto en su negocio mencionó que "tengo clientes de muchos departamentos cercanos, como 25 de Mayo, San Martín y Angaco, pero con las calles rotas ni vienen".

Otro comerciante es José Luis Jofré, dueño de tienda Ayelén. "Arreglar las cañerías del agua está bien, pero se pudo haber coordinado mejor", sostuvo. Y agregó que en su rubro "por la tierra suelta he perdido prendas que las tuve que terminar regalando".

Matías Riveros es dueño de una mueblería sobre la Diagonal Sarmiento. "Los clientes ni vienen a la Diagonal porque las calles son un desastre. Estamos cansados porque llevamos tres años con la obra de las cloacas y ahora vendrá el agua". Dijo que en su caso sufre de asma y con el polvo en el aire se le complica su salud, además de que se arruinan los muebles por la suciedad.



Presupuesto

165 Son los millones de pesos que destinará la provincia para el tendido de las cañerías de agua potable para la avenida Diagonal Sarmiento y el Barrio Felipe Cobas.

Algunos detalles de las obras

A más de 27 años de haber sido construida la primera obra de la red cloacal del departamento, comenzó a tener serios problemas que determinaron la urgente necesidad de restaurarla para evitar que los efluentes cloacales salieran a la superficie y contaminaran el ambiente y la red de agua potable perjudicando a una población estimada en más de 35.700 habitantes.

La obra de reemplazo de cañería de la red tiene una extensión de 53.910 metros, 6.180 conexiones domiciliarias y funciona con un sistema de bombas elevadoras -por el desnivel propio de los terrenos-, y con una planta de tratamiento que se encuentra a las afuera de la ciudad.

Actualmente están activos tres frentes de obras en los cuales se están realizando tendidos de cañería, renovación de 140 bocas de registro y 1.150 conexiones domiciliarias en los barrios Felipe Cobas, Área I y en el propio Establecimiento Depurador, donde se está reemplazando cañería existente por una de 630 mm de diámetro, para hacer más eficiente el servicio.