El túnel de 1 kilómetro que unirá Rivadavia con Zonda sin entrar por la actual quebrada avanza hacia su construcción: el gobierno superó con éxito la consulta pública que exigió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fondear la obra que tiene un costo de 50 millones de dólares, y ahora se están ultimando los detalles para llamar a licitación internacional antes de que termine octubre. La meta es que dentro de seis meses -en abril de 2022- comience su construcción que tiene un plazo de obra de dos años, según explicó el subsecretario de Coordinación de Proyectos y Licitaciones, y coordinador del Proyecto Túnel de Zonda, Andrés Zini. El funcionario admitió que tienen mucho apuro en realizar la obra vial rápido, porque en su interior contendrá parte del Acueducto Gran San Juan, otra obra publica que está siendo financiada por el Fondo Kuwaití y quieren cumplir con los plazos establecidos con ese otro organismo.

El túnel de Zonda ya tenía aprobada la Declaración de Impacto Ambiental desde marzo de 2019, pero para financiarla, el BID exigió que se complementara con una Audiencia Pública más amplia, la que fue realizada el 4 de octubre pasado. Allí participaron en forma virtual más de 100 entidades y personas, se puso a consideración lo realizado hasta ahora. Al no recibirse objeciones, quedó ratificado en forma definitiva el impacto ambiental, que es el requisito excluyente para realizar la licitación de la obra. Zini explicó que antes de que termine esta semana habrá una reunión con equipos del BID para revisar los pliegos, y sólo resta establecer la fecha en que se firma el convenio de financiamiento entre la provincia y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Este ente nacional es el intermediario entre la provincia de San Juan y el BID. ""Salvo algunas líneas de créditos muy especiales, una provincia no puede firmar directamente con el organismo multilateral", advirtió el funcionario. Ese convenio, o "mutuo de asistencia financiera", establece la coparticipación provincial como garantía para la devolución de los fondos. ""El mutuo se obtendrá en forma inminente, y como los pliegos están avanzados, y el convenio ya fue aprobado por la Legislatura provincial; nuestro deseo es llamar a licitación antes que termine octubre", aseguró Zini. Los planes de la provincia siguen con la apertura de las ofertas en enero del 2022, luego vienen un par de meses para analizarlas, para proceder a la adjudicación en marzo. Un mes después, una vez finalizados los tramites de conformación de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con una firma sanjuanina, la obra estaría en condiciones de arrancar. No hay que esperar que empresas provinciales se presenten a la licitación porque aquí no hay firmas que tengan antecedentes en la realización de túneles. Pero por la magnitud de la obra -relativamente chica-, tampoco se esperan interesados internacionales. Suponen que los candidatos estarán entre empresas nacionales grandes como Techint, Benito Roggio, o Paolini; las cuales tendrán que asociarse con firmas locales para la realización de los caminos de ingreso en ambos extremos que requiere la obra (ver Claves). La obra vial, además de unir dos departamentos, liberará el tráfico de la actual Quebrada de Zonda, generando beneficios turísticos, viales y para la provisión de servicios como agua potable y gas natural.

Claves de la obra vial

Cómo será

Se hará un túnel y caminos de acceso entre las rutas provinciales 14 y 38. El túnel es de 1 kilometro de longitud; y los dos caminos de acceso pavimentados totalizan 4,7 kilómetros. Desde la Ciudad se llegará desde avenida Libertador o Ignacio de la Roza.

La vieja ruta

El principal acceso a Zonda y a los diques actualmente es la ruta 12 que atraviesa la "Quebrada de Zonda", donde están el autódromo, el camping municipal y el Jardín de los Poetas. Es un camino estrecho y sinuoso, que quedará descongestionado.

Acueducto más corto

La tubería troncal del Acueducto Gran San Juan se ubicará por dentro del túnel, y no por el actual recorrido de la ruta 12, con lo cual se ahorrará unos 4,5 kilómetros. Eso implica que costará menos plata y menos esfuerzo operativo a la provincia.

Acceso ágil a diques

El túnel proporcionará un acceso más ágil desde la ciudad hacia la "Ruta Interlagos", un recorrido de unos 100 km que permite recorrer los diques construidos sobre el río San Juan. La reducción de la longitud de camino pasará de 22 kilómetros a 18 kilómetros.