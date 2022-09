Los proveedores mineros de Iglesia, Jáchal y de la provincia reclamaron ayer con duros y firmes planteos a los representantes del proyecto Josemaría tener participación en las contrataciones que comenzó a hacer la compañía minera. Durante tres horas, en la sala de reuniones del Ministerio de Minería, unos 30 proveedores cuestionaron las subcontrataciones que están realizando empresas que se alzaron con licitaciones grandes, y se quejaron por firmas foráneas que ya se impusieron -o que creen que se van a imponer-; por sobre las sanjuaninas. También exigieron conocer con anticipación las licitaciones futuras para prepararse y participar en igualdad de condiciones con las de mayor tamaño. El reclamo comenzó hace 10 días, ante versiones de la contratación en alquiler de 70 camionetas a un firma nacional, y ayer la cartera de Minería reunió a las partes, en una suerte de mediación que estuvo a cargo del secretario de Promoción y Planificación, Juan Manuel Pinto. Desde la empresa, uno de los principales voceros fue Iván Grgic, quien también cruzó declaraciones con los empresarios disconformes con los métodos de las mesas de trabajo y rondas de negocios. En un momento incluso pidió ''no dejarse llevar por rumores'' y que consulten a la empresa para que esta no termine enterándose por el diario de lo que le pasa. No obstante, los empresarios le enrostraron no tener un canal directo de comunicación, y de ''mails sin respuestas''. Uno de los temas más álgidos que plantearon los proveedores chicos, es que las grandes empresas con contratos están subcontratando a firmas de otras provincias. Señalaron a Milicic que ganó la licitación de movimientos de suelos. Raúl Anfuso, de Fabricaciones Militares, se quejó de que a pesar de haberle presentado a esa firma un precio 20% más barato para hacer voladuras, fue desplazado por una empresa que no es sanjuanina. 'No nos gustaron los fundamentos que Milicic nos puso para dejarnos afuera. Estamos en Jáchal con una planta de 40 jachalleros, más otro tanto en San Juan, y haciendo una apuesta fuerte de inversión en la provincia de U$S 8 millones', dijo el directivo. Otros proveedores reclamaron a la operadora del proyecto de cobre iglesiano Josemaría que intervenga para que esta firmas grandes contraten a las chicas, del denominado "anillo 1'' en Iglesia y Jáchal. La licitación para la provisión de productos de limpieza y fumigación en las oficinas que Josemaría tiene en Iglesia y en Angualasto (La Rioja) también fue criticada. Un proveedora iglesiana puso en duda lo que dijo Josemaría, de que la firma que se alzó con el contrato -de la capital sanjuanina- ofertó con una diferencia de precios superior al 150% frente a oferentes iglesianos y jachalleros. Algunos empresarios propusieron que para la próxima reunión -que ayer se acordó realizar en unos 15 días- se convoque a las 'grandes', como Milicic o Modular Home, para comprometerlos a desarrollar a proveedores locales más chicos. El tema del alquiler de camionetas foráneas volvió al tapete y desde la minera volvieron a negar haber cerrado contratos. Pero varios empresarios dijeron que la firma Kinto está buscando terrenos para instalarse en San Juan, lo que significaría 'aplastar a los camioneteros que prestamos el servicio de alquiler en la provincia''. Al final, Pinto, el representante del gobierno, dijo que se pedirá a Josemaría cambiar la modalidad de las mesas de trabajo como piden los proveedores, y que dé previsibilidad de futuras contrataciones para que puedan prepararse.