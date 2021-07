La Dirección de Hidráulica y las Juntas de Regantes no llegaron ayer a un acuerdo para implementar el sistema de riego oficial -que tiene fuertes restricciones por la sequía-, lo que obligó a postergar un par de días el inicio. El miércoles 8 se volverán a juntar las partes, con la intención de definir qué se hará finalmente. Los productores en su mayoría aceptan regar por medio de una división por zonas o "márgenes del río" (unos días unos, y el resto durante otras jornadas) e incluso sólo por 22 días en los tres meses; lo que significará casi un 60% menos de agua que el año pasado. Pero piden que se mande un coeficiente mayor al caudal propuesto esos días, para que tenga más "peso" y se la pueda hacer rendir para alcanzar más superficie cultivada, según informaron algunos referentes del sector.

El riego de la manera oficial propuesta iba a empezar el lunes 5 de julio y a raíz del fallido encuentro de casi tres horas de ayer, se postergó para el miércoles 7. No se permitió el ingreso a la prensa, salvo la toma de algunas imágenes, aduciendo que era un encuentro privado; pese que el tema es de gran trascendencia pública. En estos días las Juntas de Riego van a definir si es posible implementar alguna maniobra en los canales secundarios, como pide Hidráulica, para que durante julio el agua que se erogue para regadío vaya solamente a surtir las 4.000 hectáreas de chacras que hay en la provincia, y no se ocupe para otros usos. Algunos regantes dudan del resultado de esta propuesta, pero el miércoles de la semana próxima se votará la decisión.

""Sí, se postergó la largada del agua el día lunes", confirmó el titular de Hidráulica, Oscar Coria, ayer al término del encuentro. Sin dar mayores detalles, el funcionario agregó que hasta entonces se permanecerá en un "estado de asamblea permanente", con reuniones entre los integrantes de las juntas para ver de qué manera se puede llegar a surtir de agua "sólo a todos aquellos agricultores que hoy están con chacras de invierno y semilleros". Coria aseguró que "a más tardar el miércoles" se tendrá una comunicación consensuada de cómo se hará el riego.

Bruno Perin, desde la Junta de Riego de Pocito, informó que el órgano rector del agua pretende que el riego del mes de julio -5 días para los cultivos bajo influencia del canal Céspedes, y 5 días posteriores para los del canal del Norte- vaya sólo a horticultores, algunos frutales y para uvas primicia. "Vamos a estudiar en estos días en cada departamento si eso se puede hacer, cómo lo podemos manejar", dijo Perin. Agregó que la mayoría de regantes quieren que se hagan más perforaciones y se pongan en funcionamiento aquellas que están, para aumentar la cantidad de agua "porque con la que viene en el río no llegamos a ningún lado". Perin también propuso crear una comisión de emergencia con reuniones semanales para la toma de decisiones ante un año que será muy difícil para el agro. Eduardo Garces, desde Chimbas, y un par de presidentes más -de las principales zonas productivas- que pidieron no ser identificados, coincidieron en aceptar el riego por márgenes que se propone, pero con un mayor coeficiente. El plan oficial es entregar durante los tres meses venideros 0,32 de agua y los productores quieren entre 0,50 y 0,60 de coeficiente. ""Es más eficiente tener 10 días de agua con 0,50 o 0,60 de coeficiente que tener 30 días con 0,32", aseveró. "No nos quieren dejar regar los días que corresponde, y encima nos quieren dar menos agua en esos pocos días", agregó.





Riego desdoblado

Luego de un periodo de cortes, este mes se deben empezar a regar algunos cultivos. La propuesta oficial era entregar agua durante 5 días de julio por el Canal Céspedes y otros 5 días por el Canal del Norte. Luego, en el mes de agosto aplicar el mismo método pero por 8 días que se elevarían a 9 en el mes de septiembre.

La propuesta

58 por ciento menos de agua se quiere entregar para riego entre julio y septiembre, respecto al mismo lapso del año pasado. Es por la crisis hídrica reinante y la falta de nieve.