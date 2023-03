El último día de febrero y tras un acuerdo con los regantes, el Departamento de Hidráulica modificó el calendario de cortes previsto para este año. De los 151 días iniciales, se pasó a 134, esto es, se sumaron días de riego para la producción, precisamente, en meses claves, como marzo, abril y agosto. Pese al consenso al que se arribó para distribuir más recurso, titulares de las Juntas de Riego de Chimbas, Caucete y Pocito indicaron que se necesita más porque existen altas temperaturas y los terrenos se encuentran secos. El pedido de más agua apunta a mantener los suelos húmedos, ya que, si no ocurre ahora, los tres referentes consultados indicaron que, en la próxima temporada, el sector productivo se verá nuevamente afectado con menos rindes. Ante ese escenario y consultada si es posible reducir aún más los días de corte, la titular de Hidráulica, Guadalupe López, fue categórica al indicar que "el calendario no se puede modificar porque no tenemos disponibilidad de agua. No tenemos reserva alguna. Es un estado de crisis extrema". Así, no descartó sumar días de corte "si el río se comporta como ahora", ya que, de otra manera, "nos podríamos quedar sin agua".

San Juan viene atravesando varios años de escasez hídrica, al punto que hoy cuenta con niveles por debajo de los necesarios para mantener la seguridad de sus diques. El escenario no sólo aplica para las cuencas del río San Juan y del río Jáchal, sino que también para Valle Fértil, que depende de precipitaciones y perforaciones. En ese distrito, regantes se manifestaron ayer por la falta de agua, perforaciones y la pérdida de canales de riego por falta de mantenimiento. Así, se movilizaron y decidieron tomar la delegación vallista de Hidráulica. El hecho derivó en que López se trasladara hasta ese lugar y mantuviera una reunión y se solucionara el tema (ver Valle Fértil...).

Sobre la necesidad de más días de riego, el presidente de la Junta de Riego de Chimbas, Eduardo Garcés, dijo que "este año es atípico por los calores que se están presentando y necesitamos regar más para aquellos que estamos en plena cosecha, la que cierra cerca del 15 de abril". Dicha definición se dio porque el domingo se inician 12 días corridos de corte, mientras que en abril habrá 13 (ver calendario). En esa línea, Garcés explicó que "el parral que está con uva, se tiene que mantener regado y, el que se va cosechando, se tiene que regar para que la cepa tenga reserva en el tronco y, así, brotar el año que viene", lo que se verá afectado con tantos días de corte programados. Así, sentenció que la cosecha de la temporada que viene se verá afectada.

En la misma línea se expresó Andrés Roca, de la Junta de Caucete, al indicar que "los días de riego van a ser insuficientes porque los parrales están muy secos. La problemática es muy grande", mientras que Bruno Perín, de la Junta de Pocito, dijo que "vamos a tener dificultades, principalmente, los chacareros y semilleros", pero reconoció que "tenemos que hacer cortas para ir llenado los diques".

Por su parte, la titular de Hidráulica remarcó que "hoy estamos compensando la situación que tenemos, conociendo la realidad de los productores. Lo que puede pasar es que lleguemos a una instancia más extrema y no nos dé ni para compensar".

* Valle Fértil: solución tras una toma

Luego de que regantes de Valle Fértil tomaran la delegación de Hidráulica de ese departamento (foto), la titular de la Dirección se presentó en el lugar y acordó con los productores una serie de acciones para atender el reclamo, lo que derivó en el levantamiento de la medida. La responsable de la repartición se comprometió a avanzar con nuevas perforaciones, dijeron fuentes oficiales. Mientras eso ocurre, la comuna, que conduce Omar Ortiz, intervendrá para que propietarios de pozos privados brinden servicio de riego a productores.