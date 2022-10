En agosto pasado el departamento de Hidráulica informó que en octubre se iba a cortar 14 días la red de riego para ir almacenando agua en los diques. Pero ahora, con la expectativa de que nevó mas, lo que implica que el río traerá más caudal, los regantes del valle de Tulum quieren que los cortes se achiquen a 7 días. Incluso muchos presidentes de Juntas de Riego dan por sentado que será así, pero en el departamento de Hidráulica no son tan optimistas y anticipan que tienen que evaluar esa decisión. Las autoridades aducen que el río ahora está trayendo menos agua de lo esperado y ante la crisis hídrica, insisten en cuidar el recurso y guardar en los diques para el futuro.

'Que no sean más de 7 días de corte porque si no, los productores se van a levantar todos, los ánimos están muy caldeados', dijo el presidente de la Junta de Riego de Caucete, Andrés Roca. Así, a 5 días de que se dé a conocer el pronóstico hídrico 2022/23 para la provincia (el próximo martes 11), volvieron los tironeos por el riego. Los regantes basan su pedido en lo anticipado por las autoridades: tanto el secretario del Agua, Ramiro Cascón; y la jefa Técnica de Hidráulica, Guadalupe López, dijeron en una charla el lunes pasado que hay mejores números porque se ha registrado una mayor cantidad de nieve caída en los relevamientos que se hicieron para realizar el pronostico. Ayer varios titulares de Juntas de Riego, que asistieron a las charlas organizadas por la Semana del Agua y los 80 años de Hidráulica, anticiparon que por eso han pedido acortar este mes los días de corte.

Las opiniones

Eduardo Garcés, representante de Chimbas, dijo que el lunes pasado le plantearon Cascón y quedó establecido que los cortes serán sólo de 7 días, entre el 17 y 23 de octubre. 'Baqueanos de Calingasta donde está la naciente del río hablan de que la nieve es superior a la del 2018, cuando el río trajo 1.063 hectómetros cúbicos. Estamos calculando ahora entre 1.100 o 1.200 hectómetros, y no sería necesario cortar el agua', dijo Garcés. Junto a él, Bruno Perin, desde Pocito, dijo que a ellos también les parece bien una sola semana de corte este mes 'porque de esa manera nuestros productores no pasan tanto tiempo sin regar', y coincidió en que este año el pronóstico 'es mucho más favorable'.

Andrés Mengual, desde la Junta de Rawson, opinó que luego de haber estado 5 o 6 meses sin poder regar, ahora los chacareros y ajeros son los que más necesitan agua, y que con 7 días de corte ''andaría bien todo porque si no, se los parte al medio''. Mengual recordó que ya se ha cortado el riego 4 días la semana pasada por las lluvias, lo que también favoreció para ahorrar agua. ''Desde Caucete ya pedimos 7 días nada más, porque si no hay productores que no alcanzarán a regar la segunda vuelta'', dijo Roca desde esa zona. Agregó que mientras las autoridades quieren 24 días de cortes entre octubre y noviembre, ''nosotros los productores ya les dijimos que no lo vamos a aceptar''.

Al ser consultado por este tema, Ramiro Cascón dijo ayer que el cronograma de cortes del mes aún no está definido ni acordado, y que se están revisando los números. ''No es fácil acordar y acceder a todos los pedidos porque sabemos que estamos en una situación crítica y el río todavía no empieza a mostrar lo que prevemos que va a traer por las mayores nevadas'', dijo el funcionario. Agregó que se había proyectado que el río traería 18 y 20 metros cúbicos por segundo para agosto y septiembre, pero en realidad trajo 16 y 18 respectivamente cada mes. ''Eso no nos permitiría achicar las cortas'', dijo.

LO IDEAL

1.200 Son los hectómetros cúbicos que debería traer el río para satisfacer el consumo humano, riego agrícola y otros usos.

CRONOGRAMA ANTERIOR

En Hidráulica informaron que hace dos meses se decidió corte total de agua del 12 al 25 de octubre (14 días) y del 11 al 20 de noviembre (10 días). A cambio se decidió no hacer cortes en septiembre.

El peor año hídrico

Esta semana las autoridades de Hidráulica informaron que en el año hídrico 2021/2022, que finalizó el 30 de septiembre pasado, el río San Juan trajo un promedio de 536 hm3, menos de un tercio del escurrimiento histórico, que es de 1.800 hm3. La cifra del caudal del principal río de la provincia es la más pobre desde 1909, cuando el Departamento de Hidráulica empezó a llevar los datos. Para encontrar un panorama cercano hay que remontarse a 1967, cuando el río trajo 615 hm3. Si bien la temporada pasada fue pobre, el caudal del río estuvo un 19% por encima del pronóstico que había dado Hidráulica, que fue de 450 hm3. No obstante, las autoridades destacaron que este invierno se han registrado más nevadas que el anterior, pero que al venir de un período de sequía extrema hay que ser cuidadosos con las expectativas. Insistieron en la recomendación, tanto a la población como a los regantes, de ser más cuidadosos que nunca y no desperdiciar el recurso.