Los comerciantes sanjuaninos no quieren dejar pasar la mayor masa de dinero circulante que habrá por el arreglo salarial a los trabajadores estatales de la provincia y por eso lanzarán a partir de hoy un megaoutlet con ofertas que se extenderán hasta fin de mes, pero que apuntan a los regalos para el Día del Padre, que se celebra este año el domingo 19 de junio. Habrá, por ejemplo, descuentos hasta del 30% en vinos e indumentaria y rebajas de hasta el 20% en la compra de un segundo par de calzados.

En el sector comercial confían en que, como recién el 24 de junio el Gobierno provincial depositará el medio aguinaldo a los empleados públicos, y la celebración será 5 días antes, el 19, la expectativa de que la gente tendrá más dinero disponible los animará a gastar más. Por ejemplo con tarjetas de crédito, porque hay varias promos con dinero plástico.

Cuando el Gobierno provincial lanzó en la primera semana de junio un plan de ofertas con sorteos para los compradores en el marco del Programa "Elegí bien, comprá mejor", en los comerciantes sanjuaninos no había ánimo de poner en marcha promociones especiales porque las ventas venían muy flojas, pero ahora el ánimo cambió, dijo Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan. "Queremos aprovechar que habrá más dinero en la calle, porque cuanto la gente tiene más plata en el bolsillo, se la gasta", dijo el dirigente. Según Rodríguez, de acuerdo a lo que calculan en Hacienda, el impago del pago del medio aguinaldo será de unos $2.950 millones.

Algunos ejemplos de promociones son los de 47 Street, que tendrá descuentos de hasta el 30% en indumentaria, o Vallejo Calzados tendrá una promo de un descuento del 20% en la compra del segundo par de calzado.

En cuanto a las tarjetas, el Banco Nación ofrecerá con sus plásticos el 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria y 10% de rebaja y 6 cuotas sin interés en joyería y perfumería. Habrá un tope de reintegro de $3000 por transacción. Y con MODO BNA+ habrá 10% de rebaja.

En el caso de las tarjetas del Banco San Juan lanzaron un plan llamado "Buena semana para papá", del 13 al 19 de junio, que incluye un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos. En la entidad crediticia han sumado negocios de rubros tales como indumentaria, perfumerías y electro. En el caso de movilidades sustentables, como bicis, motos eléctricas y monopatines, tienen planes de 6 cuotas más 10 % de ahorro en comercios del rubro como Moto Lucero y Lepont.

Con la tarjeta Data el acuerdo comprende pagos hasta en 6 cuotas, con el abono a los 32 días hábiles del cierre habitual del comercio adheridos.

Rodríguez explicó que las promociones no serán sólo en comercios y shoppings de la Capital, sino también en departamentos como Caucete y Jáchal. En el caso de los negocios de Pocito decidieron no adherir y tendrán su propio plan de promociones.

El acuerdo salarial anunciado por el Gobierno provincial incluye un incremento del 40% a partir de este mes, que va a impactar en la liquidación del medio aguinaldo, que será pagado el 24 de junio. Además, habrá un incremento de un 130% en las asignaciones familiares para los no docentes,. Y el Estado sanjuanino asegura un 30% por encima del salario mínimo docente que se defina a nivel nacional, independientemente cual sea ese monto. Hoy ese valor asciende a los 70 mil pesos, pero puede variar a fin de mes si se define otro valor en la paritaria nacional.

A lo que apuntan en particular los comerciantes sanjuaninos es al primer pago que se avecina, que es el del medio aguinaldo, y confían que también el sector privado hago lo propio con sus propios empleados. Así, en la calle, habrá una fuerte inyección de dinero con lo que los propietarios de negocios esperan recuperarse de una época muy difícil que vivieron por la pandemia ocasionada por el coronavirus.

30

Es el porcentaje máximo de descuento que ofrecerán los sectores de las vinotecas y las tiendas que venden ropa. También se sumarán promociones de casas de comida para acompañar la celebración.

Un pedido de la ministra

El mismo miércoles, cuando desde el Gobierno provincial anunciaron el incremento salarial para los trabajadores estatales, fue la encargada de las finanzas, la ministra de Hacienda, Marisa López, la que salió a advertir a los comerciantes sanjuaninos que no aprovecharan la mayor cantidad de dinero circulante para retocar los precios.

"Como calculamos que el incremento vaya a otros sectores, en particular al comercio, esperamos que haya cuidado en no incrementar los precios". Y agregó que "esperamos que en ese sector sean cautelosos y no se aprovechen de que habrá más plata en los bolsillos de la gente para incrementar los precios".

Desde la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez dijo ayer que "de ninguna manera vamos a tocar los precios, lo que queremos los comerciantes es vender". Y agregó que "el comprador puede comparar los precios, más con las redes sociales, de modo que no puede haber avivadas".