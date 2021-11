La crisis por el faltante de botellas de vidrio que se vivió durante todo este año no se va a repetir en el 2022. Al menos eso creen en la cristalería Cattorini, que es la principal abastecedora de las bodegas sanjuaninas, y desde donde ayer dijeron que estiman que el año próximo se logrará equiparar la demanda con la producción de envases, normalizando la entrega de botellas para envasar vinos. Por ese motivo se está realizando un relevamiento entre las bodegas sanjuaninas para conocer el volumen de envases que calculan que van a demandar durante el primer semestre del año próximo, para prever el stock y las entregas, con tiempo. A pedido de Cattorini, la Cámara Bodeguera de San Juan está realizando el relevamiento entre socios y no socios, y debe entregarlo a la cristalera antes de que finalice el mes. Desde la cámara industrial, Augusto Berzencovich indicó que él es el encargado de realizar el sondeo y completar una planilla para presentar la semana próxima a Cattorini anticipando el volumen de envases que se van a necesitar para el primer semestre del 2022. Agregó que el relevamiento comprende a 54 bodegas, socias y no socias, y calcula que el número de botellas crecerá al menos un 10% más. ""Depende de cómo fraccionan las bodegas, algunas lo hacen en el primer semestre, y otras en el segundo", comentó. Ricardo Galdeano, gerente Comercial de Cattorini, dijo que el pedido de esa información fue motivado para trabajar con anticipación y cumplir con los pedidos. ""Al ser esta un industria continua, contra más tiempo tengamos para programar y más información manejemos, es mejor la respuesta que podemos dar a nuestros clientes", contestó ayer a la consulta. ""Además entendemos que el año que viene debería durante el primer semestre equipararse la demanda con la producción de envases. Creemos que en forma ordenada y con toda nuestra producción a pleno podemos mejorar la respuesta que dimos durante todo este año", aseguró el directivo. Justamente la empresa logró poner a andar un horno nuevo en Mendoza con el cual duplicó la producción en el último trimestre, alcanzado a fabricar actualmente un millón de envases por día para toda la región.

Los bodegueros dicen también que se han normalizado bastante las entregas de vidrio, y la industria llegará a fin de año con alivio. ""Obviamente no logramos todo lo que queríamos, pero estamos mejor y podemos trabajar con previsibilidad", dijo Berzencovich. En septiembre pasado las bodegas sanjuaninas habían pedido a Cattorini 4,7 millones de botellas hasta fin de año y Cattorini se comprometió a abastecerlas con 3,5 millones de unidades. Ayer las bodegas indicaron que se está cumpliendo con los envíos pactados. A esto se sumó la ayuda que brindó el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con dos operativos por 1 millón de botellas cada uno, destinados a abastecer a más de 150 bodegas pymes y elaboradores de vinos casero y artesanal de todo el país. El programa se dirigió a las bodegas más chicas, que en definitiva son las empresas más afectadas y con mayor dificultad para obtener envases, y recibieron las botellas a precio local. ""Muchas bodegas sanjuaninas resultaron beneficiadas con este programa", dijo el vicepresidente del instituto, Hugo Carmona. El operativo fue organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que dirige Julián Domínguez; el INV, a cargo de Martín Hinojosa, y Cattorini, proveedor local y fabricante de envases para vinos. En el caso de San Juan, el faltante de botellas comenzó a impactar fuerte en enero pasado ya que durante el 2020 con la pandemia hubo un aumento de la demanda interna y también en las exportaciones de vino, agotando los stocks disponibles en las cristaleras. La situación se agravó con el correr del año, y hasta tuvo que intervenir el Ministerio de Producción entre las partes para solucionar el faltante.

La producción

1 millón de botellas por día es la producción actual que alcanzó Cattorini al poner en funcionamiento su nuevo horno en Mendoza. Duplicó su producción.

Las pérdidas

Un sondeo realizado a principios de octubre reveló que la falta de vidrio provocó la pérdida de contratos por al menos $200 millones entre las bodegas pequeñas y medianas de San Juan. Recién hacia fin de mes empezó a normalizarse el abastecimiento de envases en la provincia por parte de Cattorini.

EL FESTEJO DEL VINO

Hoy se celebra el Día del Vino Argentino, Bebida Nacional; y San Juan será sede del festejo nacional al que llegarán importantes visitantes: el acto central se realizará en el Teatro del Bicentenario y tendrá como anfitrión al gobernador Uñac que recibirá al ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, con quien firmará convenios y se esperan anuncios para el sector vitivinícola. También estarán presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su par de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, además de las autoridades de la Coviar, el INV y demás entidades vitivinícolas. Mientras tanto, desde las 18 y hasta pasada la medianoche, el público podrá celebrar en la Plaza del Bicentenario, donde habrá stands de diversas bodegas sanjuaninas, shows artísticos y degustaciones. La última vez que se hizo este tipo de festejo fue en el 2019 (ver foto).