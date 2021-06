El Gobierno de Uñac salió a respaldar plenamente lo determinado por el Consejo Regional de Coquimbo -Core-, que la semana pasada emitió un documento en el que rechazó de plano la posibilidad de cambiar la ubicación del túnel de Agua Negra, tal como propone ahora la administración de Sebastián Piñera. El Consejo es un órgano colegiado que representa la participación de la comunidad regional y, junto al intendente, integra el Gobierno regional.

El domingo pasado emitió una declaración en su página oficial donde advierte que "no transará" el emplazamiento del túnel, ya que de hacerlo, significará un retraso de 15 años. Además le solicitó al Intendente de Coquimbo (el equivalente al Gobernador en San Juan) que "resguarde las pertenencias mineras asociadas al proyecto" y que también se actualice la información del proyecto "Laboratorio Andes", para que sea tratado como variable ambiental en la próxima reunión de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), en septiembre próximo.

"Estamos totalmente de acuerdo con el documento del Core, porque es lo que nosotros pensamos", dijo Julio Ortiz Andino, el ministro de Obras Públicas de San Juan. ""Hemos estado con 15 años de estudios realizados, y en gran parte, financiados por la Argentina, los cuales fueron acordados con los chilenos. No se puede decir livianamente después de todo eso, que vamos a ir por otro lugar. No se pueden tirar 15 años a la basura", advirtió. El sanjuanino añadió que la ubicación del túnel no fue "una ocurrencia", al recordar que la conveniencia de ese trazado surgió de un estudio de "Prefactibilidad Técnica del Túnel de Agua Negra", ejecutado por las Vialidades nacionales de Chile y de Argentina entre los años 2003 y 2005. En ese entonces había dos proyectos, uno de un túnel de 5 kilómetros de largo y otro de 14 kilómetros, y ese mismo estudio definió que era más conveniente el de 14 kilómetros. ""Eso fue el disparador de todo lo que se hizo después, incluidos los estudios hechos por grandes consultoras mundiales", recordó Ortiz Andino.

Otro aspecto que destacó el ministro sanjuanino es que la Ebitan fue creada para llevar adelante la obra del túnel de Agua Negra, por lo que si ahora el Gobierno chileno estima colocarlo en otro lugar, ya no corresponde a esa entidad estudiarlo. "El pensar que el proyecto, como ha dicho el ministro Moreno, se puede enclavar en otro lugar es totalmente imposible, es arrancar de cero y el Core no está de acuerdo y el Gobierno de San Juan tampoco", advirtió el sanjuanino. Por último recordó los compromisos asumidos por los gobiernos de Argentina y de Chile, a través del Tratado de Maipú y de protocolos adicionales, en relación a dicho paso fronterizo.

La reacción local surgió luego de conocerse que los integrantes del Core, los consejeros Alberto Gallardo, Marcelo Castagneto y Carlos Galleguillos, definieron que no apoyan un cambio de ubicación y que sostendrán esa postura para la reunión de la Ebitan en tres meses. La reunión se iba a hacer en mayo y se suspendió por los dichos del ministro chileno Alfredo Moreno, quien en una visita a la Cuarta Región opinó que el túnel tiene que buscar otro destino, especialmente en la salida por los bypass. La idea en septiembre es hacerlo presencial en Santiago, si las situación sanitaria lo permite.

Datos de interés

Objetivo

Argentina y Chile vienen persiguiendo desde hace años la construcción de un túnel binacional que una San Juan, en Argentina, y la IV Región de Chile. Es el eslabón más preciado de un segundo corredor Bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico.

La entidad

La Ebitan fue constituida en San Juan el 26 de enero de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo II del Protocolo Complementario. Está formada por representantes de áreas específicas de ambos países, con igual cantidad de miembros.

Proyecto

El plan considera dos túneles de casi 13,9 km cada uno, de los cuales un 72% correspondería al sector argentino y un 28% al chileno. Se contempla mejorar el acceso vial, bajando su altura aproximadamente de 4.800 a 4.000 msnm del lado argentino.